中越貧戶多肇因颱風…想讀書幸有至善助學計畫 小學霸遺憾休學妹妹獲助

聯合報／ 記者吳淑君／越南即時報導
至善基金會執行長洪智杰和領助學金的學生，開心合影。記者吳淑君／攝影
至善基金會執行長洪智杰和領助學金的學生，開心合影。記者吳淑君／攝影

剛開學開銷大，越南許多貧困家庭捉襟見肘，助學金如同即時雨。至善基金會在越南發放助學金，不但大陣仗，在越南也是大事，認養人最期待的孩子新年賀卡也在這天收齊；但發助學金這天有1名成績優異的國小五年級學生，家長因家貧沒錢讓他上學，被迫退出助學計畫，工作人員難過到快哭出來。

至善基金會指出，越南地形狹長，北、南越經濟發展好，中部落後，每年颱風、嚴重水災不斷，貧戶比例高，至善基金會貧童助學計畫即鎖定越南中部。1998年從廣治省展開，2000年推展至順化省，2005年廣平省，2012年河靜省，2015年義安省，2018年擴大到廣義省。資助時間是從小學一直到大學畢業。

提供助學金，國中、小學一年150萬越盾，高中200萬越盾，大學360萬越盾，分2學期發放，考上大學、高中，成績優異，還另有獎金，頒給助學金這天還會給孩子一袋書籍，對貧困家庭是不小的補助。

1998年至今，有10000多人受助，成千上萬孩童已成長，2008年至今，已1200多名大學生畢業並找到穩定工作。目前認養的4千多名孩童，國小至高中為3300多人，大學生約700人；孩童能夠越過生活困難考上大學、大專，占高中生人數的60％。

貧困家庭都很想擠進助學計畫，中越政府訂出的貧戶標準，鄉村月收入低於57美元，都市76美元，但貧戶太多了，早年為爭搶名額還曾大打出手，後來才再增訂一門檻，「看成績」，所以現在受助學生，多數是成績優異的孩子。助學金陪伴到大學畢業結案，名額再釋出給其他學生。

廣治省海瑯縣貧童助學金發放這天，現場很熱鬧，新加入10名學生先量身高、體重、拍照，建檔；近百名學生帶著看完的書來交換，寫給認養人新年賀卡，靜待頒發助學金和一袋書。

會場一角，工作人員整理資料時難過的說，今年有1名小五男童的成績很好，因沒錢上學，退出助學計畫，她們聽到消息都很傷心，家長要男童在家幫忙照顧1歲的雙胞胎弟弟，還有幫忙做飯、務農，而男童的妹妹是新案，她們很擔心妹妹會不會讀到一半也不能讀了。

至善越南工作站主任黃仲始說，他高中畢業停學，覺得沒出路，又回到學校讀書才有現在的人生，閱讀、玩具圖書館、助學、營養午餐都是從台灣學到的。27年來他每次見到助學孩子，都會和孩子打勾勾，鼓勵他們努力讀書、學習，這些年來的努力，證明教育是脫貧的道路。

至善越南工作人員陳氏賢秋說，中越廣治省颱風多，上一個風災來不及善後就又來一個，人民生活很辛苦；她在至善服務19年了，早年搭車深入偏鄉暈車吐到不行，這裡有很多需要幫助的孩子，每次去家訪都很想哭，希望台灣好心人能伸出手，幫越南貧困小朋友上學，只要每月定期定額捐款新台幣 800元（含以上），就認養１名孩童或１個計畫。

頒發助學金前，小朋友讀起故事書。記者吳淑君／攝影
頒發助學金前，小朋友讀起故事書。記者吳淑君／攝影
認養人最期待的孩子新年賀卡，都在這裡。記者吳淑君／攝影
認養人最期待的孩子新年賀卡，都在這裡。記者吳淑君／攝影
至善基金會在越南發放助學金，不但大陣仗，在越南也是大事。記者吳淑君／攝影
至善基金會在越南發放助學金，不但大陣仗，在越南也是大事。記者吳淑君／攝影
至善基金會在越南發放助學金，不但大陣仗，在越南也是大事。記者吳淑君／攝影
至善基金會在越南發放助學金，不但大陣仗，在越南也是大事。記者吳淑君／攝影
小朋友和來賓打勾勾，表示會努力用功讀書。記者吳淑君／攝影
小朋友和來賓打勾勾，表示會努力用功讀書。記者吳淑君／攝影
至善基金會在越南發放助學金，還送給一袋書，讓孩子多看書。記者吳淑君／攝影
至善基金會在越南發放助學金，還送給一袋書，讓孩子多看書。記者吳淑君／攝影
獲頒助學金的學生多數成績優異，助學金陪伴到大學畢業結案，名額再釋出給其他學生。記者吳淑君／攝影
獲頒助學金的學生多數成績優異，助學金陪伴到大學畢業結案，名額再釋出給其他學生。記者吳淑君／攝影

越南 認養

