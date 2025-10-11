颱風來家就淹…越南女孩立志當律師 夢想脫貧蓋房帶媽媽搬離河邊

越南中部颱風侵襲頻繁，殘破家園來不及善後就又來一個。2歲時父親過世，黎氏黃鶯和媽媽相依為命，只租得起河岸上的房子，家徒四壁不是最慘，下雨會漏水，颱風河水暴漲淹進家裡，母女就得撤離保命；黃鶯擠在矮小書桌用功，她說，將來要讀大學、當律師或法官，賺錢蓋房子讓媽媽住，「這裡太危險了」。

9月底博羅依颱風登陸越南的，10月初，記者前往越南廣治省採訪黎氏黃鶯，她家屋後的河流水位才稍退，回想起颱風天狂風大雨，母女倆驚恐都寫在臉上。

中越廣治省是越戰主要戰場，受戰時美軍噴灑化學藥劑（橙劑）毒害最深，颱風侵襲頻繁，殘破家園來不及善後就又來一個，導致經濟發展困難，許多孩子被迫失學。 台灣至善基金會在越南推動助學計畫，幫助弱勢家庭孩子完成學業，黎氏黃鶯是其中一人。

黎氏黃鶯的母親說，孩子出生3個月，先生就生病了，洗腎治療1年半，有天出門車禍死亡，當時黃鶯才2歲，她帶著孩子找到這個地方棲身，租金1年15美元，房子很小還會漏水，後面加蓋，一張簡陋的床，書桌，瓦斯爐就塞滿了，屋後是河，只要河水淹上路面，她家就泡水，一有颱風來就得撤離到安全地方保命。

她近年生病，腿腳走路不便，靠雜貨店每月40到65美元收入支撐，但雨季生意不好，住在附近的弟弟情緒不穩定，天天來鬧事，有時拿走吃的，有時會打人，鄰居看到弟弟來會通報，她就趕快關門，小雜店生意雪上加霜，她有8個兄弟姐妹，都是貧戶也幫不上忙。

唯一欣慰的，是女兒乖巧懂事，會幫忙洗衣服，去市場買菜，照顧小雜貨店，在校成績名列前茅，從國小4年級到現在國二都當班長，她只有國中畢業，找不到好工作，收入很低，她再辛苦也要讓女兒繼續升學，基金會發給的助學金，她都留給女兒求學用，希望改變命運。

黃鶯是學校模範生，拿過縣級胡志明獎，每天忙完家事再花6小時讀書，她坐在小學用到現在，過度低矮的書桌前用功看書，目標是考上當地最好的高中。黃鶯說，家裡太貧困了，她要努力學習，將來考上大學，她的夢想是成為一名律師或法官，希望未來能賺更多的錢來改善家裡的生活，減輕母親的負擔，再幫媽媽蓋間房子，搬離這個危險的地方。