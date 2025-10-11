未來1周高溫如夏 明顯轉涼要等19日之後再1波東北季風南下

未來1周太平洋高壓勢力持續偏強，中央氣象署氣象預報中心預報員張承傳表示，所以各地維持多雲到晴、穩定的天氣型態，氣溫持續偏高。預計要到19、20日之後，北邊才會有比較明顯的東北季風南下。

颱風動態方面，張承傳表示，琉球群島附近的輕度颱風娜克莉，未來朝東北轉東北東的方向，預計今天到下周一這段時間從日本南方海面通過，逐漸北上，基本上對台灣天氣沒有影響。

降雨趨勢，張承傳表示，今天多雲到晴，降雨比較零星，恆春半島偶爾有零星短暫陣雨，中午過後在新竹以南山區也會有零星短暫雷陣雨。明天至下周二，台灣附近水氣略為增多，但是整體型態還是多雲到晴為主的天氣，方向上偏東風，所以在東半部、恆春半島不定時有零星短暫陣雨，午後則是在嘉義以南地區、其他山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，下周三至下周五水氣再為減少一點，風向還是偏東風到有點偏東北東風，除了東半部、恆春半島之外，基隆北海岸也會有零星短暫陣雨，午後中南部和其他山區有零星短暫雷陣雨。整體來說仍是多雲到晴的穩定天氣，降雨比較零星、局部一點。