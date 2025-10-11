謝謝台灣！ 越南貧童長大了也成認養人 吳氏順天：教育可以改變人生

越南9月底博羅依颱風剛掃過，越南中部路上積水未退，認養人吳氏順天資助越南女童潘氏瓊簪3年，兩人首次見面。吳氏順天說，看到潘氏瓊簪就想起她小時候的艱難，很感謝台灣認養人資助她14年，直到她從順化法律大學畢業，現在她有能力也要助人，並以自身經歷告訴孩子教育可以改變人生。

博羅依颱風登陸越南，造成50多人死亡，20多萬間房屋受損或被洪水淹沒。潘氏瓊簪家雖然墊高半個人高，颱風一來，四周成汪洋，她家門口放著救生衣和魚網，颱風天撈魚加菜苦中作樂。

越南中部發展落後，許多貧苦人家。潘氏瓊簪的母親說，3年前丈夫猝死，她靠著打零工帶大3個孩子，長女現在19歲，二女兒潘氏瓊簪12歲，兒子3歲，以前會做斗笠，但後來視力變差，身體不好沒辦法做，打工機會也少了，目前全家靠摺金銀紙錢謀生，母女每天可以摺7到8袋，每袋工資是7000越南盾，每天收入僅5萬越南盾（約台幣60元）。

每到開學壓力很大，學費不夠常要去借錢，想起這3年遭遇，潘母悲從中來，頻頻拭淚，她最大願望是孩子能正常上學。

潘氏瓊簪說，她很想念爸爸，爸爸猝死讓她立志長大想當醫生。吳氏順天看到潘氏瓊簪就想起自己小時候的艱難，她分享自己如何翻轉人生，潘氏瓊簪聽得眼睛發亮。

吳氏順天的父母在她很小就離異，吳氏順天說，母親為養活3個孩子，從早忙到晚，賣魚、賣糖水，能賺錢的工作都做，很辛苦，有時家裡甚至會斷炊，那種窘迫與無助，深深烙在她的記憶裡。國小二年級時至善基金會提供助學金幫助，還發給她很多書籍和衣服，減輕媽媽不少負擔，她用功讀書以優異成績回報。

台灣認養人資助她14年，直到2017年她從順化法律大學畢業，至善送給她的物資，印象最深刻的是桌子、椅子，她還保留著，回家還會坐一坐，回味讀書時的點點滴滴，成長求學路上，很感謝有認養爸媽和至善基金會陪伴。

30歲的吳氏順天如今是大飯店人事主管，哥哥姊姊做生意，經濟大為改善，吳氏順天說，當初受助就想等自己經濟變好也要成為至善的認養人，幫助和她一樣的貧童。3年前透過越南兒童基金會協助認養孩童，從4人增為6人，以後會再增加，她告訴孩子，她過去經歷那麼多困難還是能實現夢想，只要要好好學習，教育可以改變人生。

至善基金會表示，他們每年在越南認養4000多名貧困孩子，助學金國中、國小一年150萬越盾，高中200萬越盾，大學360萬越盾，分二學期發放，考上大學、高中，成績優異，還另有獎金，頒給助學金這天還會給孩子一袋書書籍，小朋友很期待。