駕駛人申請危險物品運送證照將收費 最高100元手續費
交通部為提升危險物品運輸安全，預告修正公路證照及監理規費收費辦法，新增未來駕駛人申請危險物品運送證照，依規定，核發「危險物品運送駕駛證書」或「臨時通行證」者，最高可收取100元手續費。
危險物品駕駛人或隨車護送人員應隨車攜帶有效訓練證明書，另載運特殊物品、特殊規格特種車輛或動力機械須申請臨時通行證，方得上路行駛。
現行制度下，未設費用標準。交通部指出，考量證照製作、系統建置與行政作業成本，參考其他交通類證照收費方式，決定納入規費項目，並訂出上限金額。
根據交通部規畫，新增收費包括道路危險物品運送人員訓練證明書每枚100元，紙本臨時通行證每份100元，電子化臨時通行證每份50元。
交通部表示，已公告預告修正草案，正持續蒐集各界意見，修正草案預告後，將依程序公告實施日期。
