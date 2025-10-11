駕駛人申請危險物品運送證照將收費 最高100元手續費

網友瘋狂敲碗許願的「翻轉布丁」終於來了！7-ELEVEN推出話題新品「統一布丁（翻轉布丁）」，翻轉經典口味結構，顛覆大家從小吃到大的熟悉印象，讓不少民眾搶著想嘗鮮。對此，營養師程涵宇提醒，背後的糖量幾乎也翻倍，千萬要注意，別食用過量。

