台南105歲人瑞「左流右新」 家人：按時打疫苗勇健長壽

台南市新市區高齡105歲的人瑞吳鄭敏昨由兒子開車陪同，前往新市衛生所接種流感及新冠疫苗，由所長蔣奇璋問診後，免下車讓護理師幫她在左手打流感疫苗，右手注射新冠疫苗。兒子表示，她每年皆按時接種疫苗，「打疫苗保護自己，也保護家人，身體才會勇健長壽。」。

吳老太太雖已高齡仍相當重視身體健康，昨天上午由78歲的兒子吳福安陪同，前往衛生所接種疫苗，兩人同樣施打兩劑疫苗。吳老太太的接種紀錄顯示，每年皆按時接種疫苗。她的正向積極態度，成為最佳的疫苗施打代言人。

蔣奇璋表示，目前流感及新冠疫苗皆已開放合併接種，鼓勵65歲以上長者、慢性病患者及高風險族群盡早前來接種，以降低重症與感染風險。

市長黃偉哲表示，流感病毒變異速度快，疫苗須每年更新，因此每年接種十分重要。根據研究，流感疫苗可降低約四至六成的感染風險，並有效減少重症與住院機率。疫苗接種後需約兩周才能產生保護力，越早接種，保護越早生效、越完整。

台南市衛生局表示，流感疫情持續升溫，接種流感疫苗是預防重症與降低死亡風險的關鍵措施，目前本市公費疫苗供應充足，市民可於各合約醫療院所及衛生所接種。

為提供市民更及時的疫苗保護力，與預防連假出遊、人潮聚集恐加速流感傳播，台南市積極推動社區接種計畫，雙十連假期間於台南市共37區有安排設站點或加設場次施打，方便上班族及長者施打，家中有高風險成員的家庭，更應一起完成接種，才能建立完整防護。