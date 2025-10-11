快訊

香江風情／龍鼓灘可卡因是誰的？香港青少年吸毒遽增

大學聘師／教授退休潮解方浮現 私校鬆綁旋轉門聘自己人

關押時不知父骨灰甕放哪 柯文哲昨首祭拜：悲傷至今難以言喻

加熱菸「合法販售」首日…超商App已公告售價 店舖販售情形曝

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國健署說，持續透過宣導菸品危害與定期公布稽查結果，共同建立菸品防制安全網，守護國民健康。示意圖。本報資料照片
國健署說，持續透過宣導菸品危害與定期公布稽查結果，共同建立菸品防制安全網，守護國民健康。示意圖。本報資料照片

衛福部上月宣布放行2家國際加熱菸商，共18項吸食器具及菸草柱，可在台販售，其中一家菸商產品，今天開始可合法上市。知情人士指，國內某家超商將「打頭陣」開賣，日前已舉辦內部教育訓練，相關產品已可在超商App查詢，且標價已經公開。不過，超商店員表示，至今尚未鋪貨，公司也未告知實際到貨時間。

知情人士指出，加熱菸產品已在上周通過海關輸入國內，據傳下周五將上市，且某家超商會最先開賣，先前已在國內配合菸商舉辦說明會，原預計舉辦100場，被民間團體發現，向衛生局檢舉挨罰後，計畫才喊卡，另一家超商販售品項則可能是另一家菸商，10月19日才能合法上市的產品。超商App已公布售價及販售內容，菸草柱共有多種品項，文字雖未明指，但分別代表不同口味。

台灣拒菸聯盟周四舉辦記者會指出，菸害防制法修法禁止電子煙、加味菸，唯獨加熱菸可進行審查，但衛福部尚未禁止加味菸，就開放含口味添加物在內的加熱菸進入國內，簡直是本末倒置，具有香氣的加熱菸上市，恐吸引更多青少年吸菸，根據官方預估的加熱菸市場規模換算，國內將增加超過14萬吸菸人口，盼政府盡快公告禁止加味加熱菸。

衛福部國健署預估，核可法行的加熱菸，本月底前就會上市，2家業者申請14品項加熱菸及4款組合元件，於10月中旬生效，尚需經海關通關等相關作業，預估月底前上市，但業者必須符合「菸害防制法」、「菸酒管理法」及稅捐規定，否則不得販售。該署10月1日召開22縣市菸害防制執法聯繫會議，將啟動稽查專案，針對實體店舖、校園周邊及網路平台等重點區域加強查緝。

國健署說，將增加秘密客抽訪頻率，密集監測業者行為，嚴格禁止販售給未滿20歲青少年及孕婦，持續透過宣導菸品危害與定期公布稽查結果，共同建立菸品防制安全網，守護國民健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 超商 衛福部

延伸閱讀

顏正國肺腺癌病逝…不吸菸也中鏢？研究揭「1飲食習慣」恐成隱形推手

「加味加熱菸」將販售 董氏急做校園宣導

加熱菸最快「這時候」上市！國健署首波通過8品項、3載具審核…國外買回同款合法嗎？

加味加熱菸合法上市但添加物草案仍在研議 莊人祥：持續討論檢驗配套

相關新聞

加熱菸「合法販售」首日…超商App已公告售價 店舖販售情形曝

衛福部上月宣布放行2家國際加熱菸商，共18項吸食器具及菸草柱，可在台販售，其中一家菸商產品，今天開始可合法上市。知情人士...

極端高溫竟跟雙颱有關 專家指這時變天轉雨又大幅轉涼

今天國慶連續假期第2天，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，東北季風減弱之後，恢復夏季型的...

駕駛人申請危險物品運送證照將收費 最高100元手續費

交通部為提升危險物品運輸安全，預告修正公路證照及監理規費收費辦法，新增未來駕駛人申請危險物品運送證照，依規定，核發「危險...

台南105歲人瑞「左流右新」 家人：按時打疫苗勇健長壽

台南市新市區高齡105歲的人瑞吳鄭敏昨由兒子開車陪同，前往新市衛生所接種流感及新冠疫苗，由所長蔣奇璋問診後，免下車讓護理...

爆紅「翻轉布丁」藏陷阱！營養師揭3聰明吃法 這族群必看

網友瘋狂敲碗許願的「翻轉布丁」終於來了！7-ELEVEN推出話題新品「統一布丁（翻轉布丁）」，翻轉經典口味結構，顛覆大家從小吃到大的熟悉印象，讓不少民眾搶著想嘗鮮。對此，營養師程涵宇提醒，背後的糖量幾乎也翻倍，千萬要注意，別食用過量。

國慶連假炎熱如夏 這時可望有感降溫 下周觀察熱帶系統發展

今天是國慶日連假第二天，各地仍為晴到多雲的天氣，中央氣象署表示，只有在基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。