加熱菸「合法販售」首日…超商App已公告售價 店舖販售情形曝

衛福部上月宣布放行2家國際加熱菸商，共18項吸食器具及菸草柱，可在台販售，其中一家菸商產品，今天開始可合法上市。知情人士指，國內某家超商將「打頭陣」開賣，日前已舉辦內部教育訓練，相關產品已可在超商App查詢，且標價已經公開。不過，超商店員表示，至今尚未鋪貨，公司也未告知實際到貨時間。

知情人士指出，加熱菸產品已在上周通過海關輸入國內，據傳下周五將上市，且某家超商會最先開賣，先前已在國內配合菸商舉辦說明會，原預計舉辦100場，被民間團體發現，向衛生局檢舉挨罰後，計畫才喊卡，另一家超商販售品項則可能是另一家菸商，10月19日才能合法上市的產品。超商App已公布售價及販售內容，菸草柱共有多種品項，文字雖未明指，但分別代表不同口味。

台灣拒菸聯盟周四舉辦記者會指出，菸害防制法修法禁止電子煙、加味菸，唯獨加熱菸可進行審查，但衛福部尚未禁止加味菸，就開放含口味添加物在內的加熱菸進入國內，簡直是本末倒置，具有香氣的加熱菸上市，恐吸引更多青少年吸菸，根據官方預估的加熱菸市場規模換算，國內將增加超過14萬吸菸人口，盼政府盡快公告禁止加味加熱菸。

衛福部國健署預估，核可法行的加熱菸，本月底前就會上市，2家業者申請14品項加熱菸及4款組合元件，於10月中旬生效，尚需經海關通關等相關作業，預估月底前上市，但業者必須符合「菸害防制法」、「菸酒管理法」及稅捐規定，否則不得販售。該署10月1日召開22縣市菸害防制執法聯繫會議，將啟動稽查專案，針對實體店舖、校園周邊及網路平台等重點區域加強查緝。

國健署說，將增加秘密客抽訪頻率，密集監測業者行為，嚴格禁止販售給未滿20歲青少年及孕婦，持續透過宣導菸品危害與定期公布稽查結果，共同建立菸品防制安全網，守護國民健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康