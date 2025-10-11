台東只剩7天庫存血 10月連假多關山救國團公益日辦捐血
台東縣關山鎮救國團響應光輝10月，規畫「全國公益活動月」，舉辦捐血活動號召民眾共同來挽袖助人做公益。今天上午不到8點就有許多捐血人前來捐出熱血，主辦單位帶領學生志工們在現場服務，以實際行動展現熱情態度來感謝捐血人的善舉。
高雄捐血中心台東捐血站長江宜勳表示，台東地區每個月預估醫院機構需求的用血量大約是1400至1600袋左右，目前剩7天庫存量，只要有符合捐血條件的捐血人，每滿2個月可以捐250毫升或滿3個月可捐500毫升。
他說，中秋節期間大家開心吃月餅、烤肉造成血液中出現「乳糜血」情形，加上連假許多民眾選擇出遊影響預定的捐血目標，感謝關山鎮救國團和議員陳宏宗的大力號召。陳宏宗表示，目前捐血中心的全血雖維持7天狀態，但仍然希望能未雨綢繆當然備而不用最好。
救國團台東縣團委會總幹事崔自傑表示，每年3月及10月期間，全國各縣市救國團同步擴大辦理「捐血連線」活動，號召民眾以實際行動集眾人之力、積少成多，共同紓解血荒，為社會注入溫暖正能量。
