極端高溫竟跟雙颱有關 專家指這時變天轉雨又大幅轉涼

今天國慶連續假期第2天，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，東北季風減弱之後，恢復夏季型的天氣型態，各地晴朗穩定天氣。

為何熱如夏？吳聖宇表示，因為太平洋高壓太強勢，由於哈隆、娜克莉颱風先後在日本南方海面北上，太平洋高壓被一分為二，除了在日本東南方的高壓主體之外，另一個相當明顯的單體高壓中心就穩定停留在長江下游到長江口一帶，從低層到高層都有高壓環流的存在，中心隨高度略往南傾斜。

他說，高壓北側的黃河流域，雖然陸續有中高層西風短波槽活動，不過都被這個單體高壓給阻擋在偏北的位置，無法南下影響長江以南區域。

衛星雲圖上也顯示在長江以南有大範圍的無雲區域，吳聖宇表示，代表高壓沉降作用較為強盛，而且水氣較少，台灣在這個單體高壓的控制範圍內，天氣也呈現穩定、溫度偏高的型態。

今明兩天仍然受到太平洋高壓影響，吳聖宇表示，今天底層風向為東北轉偏東風，明天為偏東轉東南風，各地天氣大致以晴到多雲為主，東半部有局部迎風面的地形降雨機會，西半部山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，平地比較不受影響。

溫度偏高，各地高溫普遍有33至35度，大台北、西半部地區有局部36至38度高溫機會，防曬、防中暑。

吳聖宇表示，下周一至下周五，娜克莉颱風北上經過日本以南海面向東移開，被一分為二的太平洋高壓又會重新合併在一起，高壓中心會調整到琉球附近海面，台灣附近風向以偏東到東南風為主，夏季型的天氣將會延續。

迎風面東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流陣雨或雷雨，溫度也持續偏高，各地仍將維持32至35度高溫、大台北跟西半部有局部36至38度高溫的情況。吳聖宇說，高溫再持續1周左右。

吳聖宇表示，下周末隨著太平洋高壓逐漸東退，北邊有西風短波槽東移，後續大陸高壓往南延伸幅度加大，預估台灣附近底層的東北季風將會逐漸增強，下周六開始慢慢轉變，19日之後季風趨於明顯，並且有機會一直延續影響到10月下旬。

屆時迎風面的北部、東半部天氣就會有明顯的改變，降雨增多，吳聖宇表示，甚至迎風面地區可能有局部較大雨勢，溫度也會有較大幅度轉涼的機會，秋天的感覺應該會滿顯著的。

他說，另一個值得注意的是，下周末之後，台灣東南方到菲律賓以東海面，可能又會有新的熱帶擾動醞釀發展機會，是否跟到時候南下的東北季風之間產生交互作用，值得觀察，目前只是一個較為模糊的大趨勢，未來變化持續留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。