爆紅「翻轉布丁」藏陷阱！營養師揭3聰明吃法 這族群必看

網友瘋狂敲碗許願的「翻轉布丁」終於來了！7-ELEVEN推出話題新品「統一布丁（翻轉布丁）」，翻轉經典口味結構，顛覆大家從小吃到大的熟悉印象，讓不少民眾搶著想嘗鮮。對此，營養師程涵宇提醒，翻轉布丁背後的糖量幾乎也翻倍，千萬要注意，別食用過量。

翻轉布丁最初源自統一布丁去年的愚人節惡搞廣告，當時圖片中布丁主體明顯變少、焦糖醬反而變多，誇張的視覺反差一度引發社群瘋傳洗版。如今這張「玩笑圖」竟成真實商品，搞怪造型加上萬聖節氛圍，成功吸引話題與嘗鮮潮。布丁控直呼：「這組合也太可愛，翻轉到我好想吃吃看！」

程涵宇在臉書發文提醒，這份可愛背後，營養成分也有值得關注的「翻轉」。根據比較，經典統一布丁熱量約110大卡、糖量16g，而翻轉布丁則是123大卡、糖量高達27.9g，糖量幾乎翻倍！碳水化合物也從原本約等於1/4碗飯，提升至近半碗飯的量。推測可能因去除了全蛋粉、乳粉、椰子油等原料，導致蛋白質與脂肪減少、糖分增加，雖然整體熱量差異不大，但血糖上升速度可能更快，糖友或控糖者應特別留意。

程涵宇建議，甜點可以吃，但吃得聰明更重要。建議搭配無糖鮮奶、鮮奶茶或抹茶飲品一起食用，利用蛋白質延緩血糖上升；若再加些奇亞籽，更有助於穩定血糖。選擇在白天食用、避開晚間，讓身體活動代謝更有效。一般人一天以一個為宜，也可與朋友分食，吃得開心又不過量。

翻轉布丁以「上層焦糖風味凍、下層布丁風味醬」的顛倒設計登場，自10月13日起於全台7-ELEVEN門市限量販售，售價18元，即日起至11月2日前，還可享加購小布丁的25元組合優惠，數量有限，售完為止。