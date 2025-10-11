快訊

國慶連假炎熱如夏 這時可望有感降溫 下周觀察熱帶系統發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國慶連假炎熱如夏。圖／中央氣象署提供
今天是國慶日連假第二天，各地仍為晴到多雲的天氣，中央氣象署表示，只有在基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。基隆北海岸、宜蘭沿海及馬祖有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

中央氣象署發布澎湖縣濃霧特報，今天澎湖易有局部霧或低雲影響能見度，澎湖已出現能見度不足200公尺的現象。

氣溫方面，今天東半部高溫31至32度，西半部高溫32至35度，其中在雙北、台南及屏東局部高溫可能達到36度左右或以上，從事戶外活動注意防曬並多補充水分。

至於離島天氣，澎湖為晴時多雲，氣溫27至31度；金門為晴時多雲，氣溫27至32度；馬祖為多雲短暫陣雨，氣溫27至31度。

哈隆颱風已變性為溫帶氣旋。輕度颱風娜克莉位於琉球東方海面上，預測未來向西北轉北再轉東北朝日本南方海面進行，對台灣天氣無直接影響，今天可能影響到琉球的天氣，連假期間若要前往當地旅遊，留意相關天氣及航班資訊。

明天至下周一環境偏東風，迎風面花、東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及宜蘭地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周五各地大多為多雲到晴，只有東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周六環境仍為偏東風，迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；19日至20日東北季風逐漸增強，北部及東北部地區氣溫逐漸下降，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

是否還有颱風？氣象署說，下周菲律賓東方海面為低壓帶環境，當中不排除有熱帶擾動發展，其發展趨勢及位置仍有較大不確定性，氣象署將持續密切觀察熱帶系統發展動態。

