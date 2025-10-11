未來1周高溫山區午後雷陣雨 這時起有熱帶擾動發展訊號

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周主要受偏東風影響，氣溫較暖，各地大致為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨的天氣；東半部偶有零星短暫陣雨。

第2周起東北季風有增強的趨勢，水氣增多，迎風面的北部及東半部降雨機率增加。此外，未來第2周南海及菲律賓附近海域仍有熱帶擾動發展的訊號，隨時留意氣象署最新的預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

