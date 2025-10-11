聽新聞
今晴朗飆38度極端高溫 吳德榮：冷空氣這天南下 但有熱帶擾動添變數
今天國慶日連續假期第2天，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地大多為晴時多雲，白天偏熱，注意防曬、防中暑；北部22至38度、中部24至36度、南部24至37度、東部20至35度。
天氣方面，他說，今天北海岸及東半部偶有零星降雨的機率，午後山區亦偶有局部零星降雨的機率。明天至下周五各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區有局部短暫陣雨，東半部偶有零星降雨的機率。
何時轉涼？吳德榮表示，根據各國模式模擬顯示，第一波帶有明顯冷空氣的東北季風，大致19日起逐漸南下，但台灣東側另有一熱帶擾動發展，在冷、熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的不確定性。因此，氣溫能降到幾度、雨會怎麼下，模式持續調整中，言之過早、亦屬枉然。
至於颱風消息，吳德榮說， 中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱娜克莉在琉球東方海面，將向東北東大迴轉，追隨哈隆颱風路徑，似乎也會閃過日本本土。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
