快訊

川普揚言對中再祭重稅 美股道瓊大跌878點、台積電ADR重挫逾6%

聽新聞
0:00 / 0:00

今晴朗飆38度極端高溫 吳德榮：冷空氣這天南下 但有熱帶擾動添變數

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地大多為晴時多雲，白天偏熱，注意防曬、防中暑。本報資料照片
今天各地大多為晴時多雲，白天偏熱，注意防曬、防中暑。本報資料照片

今天國慶日連續假期第2天，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地大多為晴時多雲，白天偏熱，注意防曬、防中暑；北部22至38度、中部24至36度、南部24至37度、東部20至35度。

天氣方面，他說，今天北海岸及東半部偶有零星降雨的機率，午後山區亦偶有局部零星降雨的機率。明天至下周五各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區有局部短暫陣雨，東半部偶有零星降雨的機率。

何時轉涼？吳德榮表示，根據各國模式模擬顯示，第一波帶有明顯冷空氣的東北季風，大致19日起逐漸南下，但台灣東側另有一熱帶擾動發展，在冷、熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的不確定性。因此，氣溫能降到幾度、雨會怎麼下，模式持續調整中，言之過早、亦屬枉然。

至於颱風消息，吳德榮說， 中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱娜克莉在琉球東方海面，將向東北東大迴轉，追隨哈隆颱風路徑，似乎也會閃過日本本土。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

歐洲模式（AIFS，左圖）及美國模式（GFS，右圖）19日8時模擬圖顯示，第一波帶有明顯冷空氣的東北季風，其前緣已抵達，台灣東側則另有一熱帶擾動發展。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式（AIFS，左圖）及美國模式（GFS，右圖）19日8時模擬圖顯示，第一波帶有明顯冷空氣的東北季風，其前緣已抵達，台灣東側則另有一熱帶擾動發展。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 颱風 氣象署 東北季風 連續假期

延伸閱讀

國慶連假晴朗飆37度高溫 雙颱動向曝 吳德榮估這天恐明顯轉冷

今起至國慶連假北東飄雨 吳德榮：雙颱共存「大迴轉閃過日本」不共舞

今「寒露」東部飄雨西部晴 吳德榮：哈隆開眼將轉強颱 又有擾動醞釀中

中秋連假晴朗飆38度高溫 吳德榮：麥德姆將轉中颱 觀察下周熱帶擾動

相關新聞

15~64歲單身女 近7成不想婚

今年出生人口被推估將跌破十一萬人，台灣出生人數與結婚對數長期呈正相關，近年結婚對數不斷下降，據衛福部公布「十五至六十四歲...

少子化加劇 國慶寶寶愈來愈少

昨天雙十國慶，台中市樊姓產婦清晨五時自然產下男嬰，她八年前也生下國慶寶寶。各地統計，桃園、台中等地國慶寶寶人數略減，茂盛...

今晴朗飆38度極端高溫 吳德榮：冷空氣這天南下 但有熱帶擾動添變數

今天國慶日連續假期第2天，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地大...

國慶連假炎熱如夏 這時可望有感降溫 下周觀察熱帶系統發展

今天是國慶日連假第二天，各地仍為晴到多雲的天氣，中央氣象署表示，只有在基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午...

不斷更新／國慶連假第2天出遊+返工車潮 避開國道18地雷路段

（5:00更新）

橘世代／【女兒照顧者】「不孝女」抗父命 救了全家

二○二○年夏天，香港人大量移民國外的時刻，在香港中文大學新聞系與傳播學院任教的譚蕙芸趁著暑假飛到加拿大，將移民加國卅年的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。