不斷更新／國慶連假第2天出遊+返工車潮 避開國道18地雷路段

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天是國慶日連續假期第2天，預期將出現大量出遊及提前返回工作崗位車潮。本報資料照片
今天是國慶日連續假期第2天，預期將出現大量出遊及提前返回工作崗位車潮。本報資料照片

（5:00更新）

今天是國慶日連續假期第2天，目前國道北、中、南區路段車流順暢。高速公路局預期將出現大量出遊及提前返回工作崗位車潮，預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.2倍。其中，南向交通量可達56百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

今天各地天氣依然晴朗炎熱，可能會有大量出遊車潮。高公局預判今天國道重點壅塞路段，國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發，國5南向用路人建議下午5時後出發。另西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

