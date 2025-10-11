橘世代／【女兒照顧者】把自己領回來 照顧者最重要的事

將失智母親、中風父親與思覺失調哥哥帶回香港後，譚蕙芸花了一段時間安頓家人，讓自己在維持工作與生活前提下照顧他們。

帶家人回香港後，她獨自去吃了日本料理，她為自己居然好整以暇吃飯愧疚。外籍看護到位後，她放下手機去海邊游泳，兩小時上岸後自問：「上次可以兩個小時不看手機是什麼時候？」想不起來了。她一直覺得自己不值得享受人生，即便是好好吃一餐；不可以放鬆，即便是兩小時不看手機去游泳。

完美性格加上家庭裡的壓力，曾經讓譚蕙芸抑鬱、焦慮，甚至有過突發性神經性失聰。這幾年，她做了許多調整，得以在承擔這麼龐大的照顧壓力時依然能將生活過好。

首先是強壯並照顧身體。譚蕙芸飛來台灣的幾天內安排許多行程，但受訪當天仍去晨跑，有空還是上健身房，她深信，照顧者需要強壯的心理和身體。為了應對突發狀況，例如扶起中風的父親，她持續做重訓，目標是能舉起七十公斤（父親的體重）。除了運動，她也諮商，或借助營養師專業照顧好自己，將自我照顧當重要的事來實踐。

其次是與家人設定健康的界線。她認為他們家庭的關鍵問題就是成員間沒有健康的界線。過去互動時總是負面、挑剔、高張力情緒，而她也總是對什麼事都快速有反應，讓自己耗盡。現在她與家人保持適當的距離，例如每天只看哥哥的訊息一次，並且選在自己情緒狀況最好的時候回訊息，以此訓練對方，也保護自己的情緒。

譚蕙芸強調，無論做法是什麼，核心價值都是告別受害者心態，「把自己領回來」，女性要重新確認自我價值、擺脫孝道的義務驅動、建立健康界線。女性做照顧者時的確常常是最吃虧的人，但必須慢慢告別這種情緒，因為對自己沒有好處，如此才能克服罪惡感，並學習善待自己。