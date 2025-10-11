聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【女兒照顧者】孝道變家鎖 中年女性淚眼汪汪

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

在台灣，照顧者的身分在近卅年有明顯改變，生病長輩的照顧者，本來以媳婦為主，現在媳婦退場，換成女兒承擔更多。

譚蕙芸指出，香港也是類似趨勢。性別平等的啟蒙，讓香港的年輕夫妻多數有共識「自己的父母自己顧」，因此媳婦不願意乖乖照顧公婆，但是媳婦回到原生家庭還是女兒，依然要照顧自己的父母。而且相較於兒子，她觀察，在香港，生病的父母有七、八成由女兒照顧。

譚蕙芸說，她的讀者七成是中年女性，她公開分享的場合中，最大宗的聽眾也是中年女性，許多中年女性整場眼淚汪汪地看著她。她的家庭書寫意外成為華人社會中「女兒照顧者」們情感的出口。

她認為，如今的女性多數受過良好教育、是在各領域有專業的完整個體，但回到「家庭」這個單位，女性卻很容易被孝道綁架、受華人家庭劇本定義，扮演傳統、付出的照顧者角色。就曾有護理人員聽到譚蕙芸的哥哥住在精神疾病的機構時，不客氣問她：「妳又沒結婚，為什麼不跟哥哥一起住？」父母也認為這個決定是譚蕙芸「拋棄了家人」。

她認為，二○二五年的世界，女性應被視為完整的人，有自己的人生追求，不應再走回頭路。

性別平等 結婚 原生家庭

延伸閱讀

香港恒生銀行獨立品牌、分行仍維持 暫不影響股東配息

北京冀香港議會年輕化 料70歲以上12名議員逾半將引退

遭自家比特犬襲擊！6月大男嬰頭骨碎裂喪命 父母縱犬釀禍下場曝光

別讓遺憾糾纏餘生！在化解心結前，父母就離世該怎麼辦？

相關新聞

15~64歲單身女 近7成不想婚

今年出生人口被推估將跌破十一萬人，台灣出生人數與結婚對數長期呈正相關，近年結婚對數不斷下降，據衛福部公布「十五至六十四歲...

少子化加劇 國慶寶寶愈來愈少

昨天雙十國慶，台中市樊姓產婦清晨五時自然產下男嬰，她八年前也生下國慶寶寶。各地統計，桃園、台中等地國慶寶寶人數略減，茂盛...

鐘點移工服務 將擴及15縣市

為回應外籍看護聘僱空窗期、病患術後等臨短急照顧需求，勞動部推出有「鐘點移工」之稱的多元陪伴照顧服務試辦，由民眾自費申請半...

民團：鐘點移工收費仍過高 盼更合理

勞動部將擴大多元陪伴試辦計畫服務量能，台灣失能者家庭暨看護雇主協會、中華民國家庭照顧者關懷總會都抱持正面看待，不過雇主協...

橘世代／【女兒照顧者】「不孝女」抗父命 救了全家

二○二○年夏天，香港人大量移民國外的時刻，在香港中文大學新聞系與傳播學院任教的譚蕙芸趁著暑假飛到加拿大，將移民加國卅年的...

橘世代／【女兒照顧者】把自己領回來 照顧者最重要的事

將失智母親、中風父親與思覺失調哥哥帶回香港後，譚蕙芸花了一段時間安頓家人，讓自己在維持工作與生活前提下照顧他們。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。