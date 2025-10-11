橘世代／【女兒照顧者】孝道變家鎖 中年女性淚眼汪汪

在台灣，照顧者的身分在近卅年有明顯改變，生病長輩的照顧者，本來以媳婦為主，現在媳婦退場，換成女兒承擔更多。

譚蕙芸指出，香港也是類似趨勢。性別平等的啟蒙，讓香港的年輕夫妻多數有共識「自己的父母自己顧」，因此媳婦不願意乖乖照顧公婆，但是媳婦回到原生家庭還是女兒，依然要照顧自己的父母。而且相較於兒子，她觀察，在香港，生病的父母有七、八成由女兒照顧。

譚蕙芸說，她的讀者七成是中年女性，她公開分享的場合中，最大宗的聽眾也是中年女性，許多中年女性整場眼淚汪汪地看著她。她的家庭書寫意外成為華人社會中「女兒照顧者」們情感的出口。

她認為，如今的女性多數受過良好教育、是在各領域有專業的完整個體，但回到「家庭」這個單位，女性卻很容易被孝道綁架、受華人家庭劇本定義，扮演傳統、付出的照顧者角色。就曾有護理人員聽到譚蕙芸的哥哥住在精神疾病的機構時，不客氣問她：「妳又沒結婚，為什麼不跟哥哥一起住？」父母也認為這個決定是譚蕙芸「拋棄了家人」。

她認為，二○二五年的世界，女性應被視為完整的人，有自己的人生追求，不應再走回頭路。