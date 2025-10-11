健康你我他／走讀古蹟博物館 減碳環保又健身

快訊

聯合報／ 文／王錫璋（北市中正）
走路認識鄉土，是減碳環保的旅遊方式。圖／王錫璋提供
走路認識鄉土，是減碳環保的旅遊方式。圖／王錫璋提供

今年嘉南及花蓮先後遭遇颱風，災情嚴重，極端氣候屢釀災，減碳不做不行了，這已非單單把油車改為電車就可解決的問題。

從年輕時，我就以走路、騎單車上下班，連公車也少搭，減輕大眾運輸能量。當時有位住中和的朋友，也從家中走路40分鐘到中華路上班，真是敬佩他的減碳作為。

台北捷運、公車呈網狀，退休後，我出門盡量搭大眾運輸系統，但如果30分鐘步行可達到的地方，我還是走路去為多，既可行腳，也不必去搶大眾運輸資能。

70歲以後，更少出國旅行了。我當然會出門，但五年來，幾乎只東至宜蘭，南到新竹為範圍，以走讀古蹟、博物館、圖書館等文資建築為主。我把這種走讀當作旅遊，少遊玩娛樂或觀光景點，既能減少長途旅行耗費的碳資源，走讀完後，又查詢、閱讀資料，可以增長知識。

其實，我最常去的是家居附近的植物園，和城南十幾所博物館、圖書館和美術館等，既有翠綠園林可賞，且有免費文物可供參訪，繞上一圈，步行活動能量也夠了，這是最簡單認識鄉土，又能減碳環保的旅遊方式，不必搭飛機、郵輪出國，畢竟飛機、郵輪都不是減碳的交通工具呀。

減碳 大眾運輸 博物館

