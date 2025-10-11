院長講堂／中市醫院長張坤正 醫療以病人為中心
台中市立老人復健綜合醫院是台中市首座市立醫院、由中國醫藥大學BOT興建營運，今年9月底啟航。62歲的張坤正是首任院長，是心臟內科醫師，期盼以「救腦、救心、救急、救命、失智整合」為核心，提供以病人為中心的醫學中心等級的醫療服務。
台中是全國第二大都，台中市政府評估舊有的北屯區老人醫院、復健醫院老舊，因應周邊70萬市民醫療需求，提出「醫養合一」概念，將其改建為大型現代化智慧型的綜合性醫院與長照園區BOT案，於2022年動工，今年9月24日完工營運。
張坤正指出，簡稱中市醫的台中市立老人復健綜合醫院，是台中首座現代化市立醫院，不只慢性照護，也期待解決居民急性醫療需求，緩解急診壅塞。市醫擁有38個醫療專科，負責「救腦」的團隊共有神經內外科共13位醫師，「救心」團隊的心臟內外科共14位醫師，「救急」除了急診醫師，還有處理外傷的外科團隊，負責24小時排班。
「救命」則有內外科癌症醫療團隊，明年將啟動放射腫瘤治療，並可結合中國醫藥大學附設醫院資源進行質子治療；達文西微創腫瘤手術也涵蓋大腸直腸、胸腔外科、一般外科、泌尿科、婦產科等腫瘤切除手術。
張坤正指出，中市醫占地4.88公頃，採階段性開展，首季將園區都打開，目前主治醫師126人，逐步開床，二年內開滿，主治醫師數預計達250人，急性病床先開100床，預計每季增加50床，二年內開設499床。
中市醫明年度進入地區教學醫院申請評估，並陸續接受教學醫院、急救責任醫院評鑑，以及JCI國際醫療認證、醫策會疾病品質認證等國內外認證評鑑。此外，市醫園區建築取得黃金級智慧建築、黃金級綠建築、黃金級低碳建築等三大認證。
喜歡動手做 投入心血管領域
「從醫是父母期許、也是興趣。」張坤正說，在長庚醫院擔任實習醫師期間，得到吳德朗、洪瑞松、張昭雄、李英雄等前輩指導與鼓勵。他觀察到心臟內科可進行許多介入性治療與手術，成為內外科之間的橋梁。他的個性比較不像外科醫師，但喜歡動手操作並做出決策，因此投入心臟血管醫學領域。
專精於心房顫動領域的張坤正，執行逾2500例心律不整手術，並積極運用3D立體定位技術與團隊合作，執行「心房顫動電燒」加「左心耳封堵術」一站式醫療，控制病情並預防中風。也研發取得「智能心電圖分析軟體」及「急性心肌梗塞偵測軟體」醫療器材許可，擁有「心房顫動預測模型及系統」和「左心耳封堵器決定方法及系統」專利。
騎車練肌肉 吃原型食物養身
張坤正平時愛看書、騎單車、肌肉訓練與旅遊。飲食著重新鮮、清淡、原型食物，對「禍從口出，病從口入」深有同感，他的住家前方就有YouBike單車站，假日休閒就沿著住家前面的綠園道，騎往醫院所在的太原路，沿路可以觀察街景，行人，路上的花草樹木，達到放鬆的效果。
在工作上，張坤正講求「專業、效率、與團隊合作」，醫療技術做到極致、累積執行經驗並不斷地精進，在醫療服務上時時刻刻都要做決策，「天下武功唯快不破」，速度快才能夠取得先機，團隊合作把對病人的醫療服務做到最好，他的行醫哲學是「以病人為中心的醫療」，專業具有同理心且視病猶親，才是病人需要的好醫師。
張坤正指出，心血管醫療是急重症醫療，常常需要跟時間賽跑搶救病人，加上醫院新成立，行政事務千頭萬緒，有時候難免面臨巨大的壓力，還好有家人朋友和同事支持與長官力挺，壓力來時，透過復健老師指導的肌肉訓練課程，與家人同事朋友之間討論，很快就能化解壓力再出發。
張坤正
專長：心律不整治療、經導管不整脈消融術、生理性心臟節律器植入、心臟整流去顫器植入、心衰竭節律器植入、3D立體定位心律不整燒灼手術、心律不整冷凍消融手術、心房顫動脈衝場消融手術
現職：台中市立老人復健綜合醫院院長、心臟科主治醫師
學歷：中國醫藥大學臨床醫學研究所博士、中國醫藥大學醫學系醫學士
經歷：中國醫藥大學附設醫院內科系副院長、中國醫藥大學醫學系專任教授、美國約翰霍普金斯大學醫學系客座助理教授
給病人的一句話：
管控三高、飲食均衡、規律運動、戒菸限酒，為健康人生打好基礎。
