少子化加劇 國慶寶寶愈來愈少

昨天雙十國慶，台中市樊姓產婦清晨五時自然產下男嬰，她八年前也生下國慶寶寶。各地統計，桃園、台中等地國慶寶寶人數略減，茂盛醫院院長李茂盛分析，生養小孩壓力大，加劇少子化，去年新生兒數仍有十三萬多人，今年恐跌破十一萬人。

桃園市婦幼局統計到昨下午五時，共接生四十名國慶寶寶，男女各半，另有卅六名產婦待產中。婦幼局表示，今年國慶寶寶人數推估與去年差不多，但去年龍年國慶寶寶六十八人，比大前年虎年國慶寶寶八十八人已減少廿人，與過去龍年傳統迥異，推估國人不再有特定節日產子的迷思。

台中市大型醫院國慶寶寶人數呈下滑趨勢，今年待產的國慶產婦也都減少。

統計到昨晚八時，茂盛醫院去年喜迎十二人，今年僅接生五人，衛福部台中醫院去年二人，今年掛零；中國醫藥大學附設醫院、林新醫院、童綜合醫院等都是個位數。

童綜合醫院醫師許俊正說，樊姓產婦原本預產期是十月十一日，昨清晨五時廿二分自然產下男嬰，體重三千二百多公克，她八年前也是自然分娩產下國慶女寶寶；連續二胎都在國慶日自然產，機率微乎其微。

台北長庚醫院去年共接生三男二女國慶寶寶，今年僅有二名，林口長庚則接生八名。

台北長庚產科主任蕭勝文表示，今年目前接生數比去年少了很多，且高齡、高危險妊娠產婦比率高，仍以最充足人力配置因應需求。

新光醫院今年迎接四位國慶寶寶，新光醫院高危險妊娠中心主任李維鈞說，連假期間醫院護理人力比照大夜班，值班人數較少，加上不鼓勵產婦選假期剖腹，因此國慶寶寶多是自然產，或因胎位不正等危險等情況緊急剖腹產。