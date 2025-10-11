15~64歲單身女 近7成不想婚

今年出生人口被推估將跌破十一萬人，台灣出生人數與結婚對數長期呈正相關，近年結婚對數不斷下降，據衛福部公布「十五至六十四歲婦女生活狀況調查報告」，無配偶婦女，僅百分之卅二點四有意結婚，其餘皆無意願，部分只想要有固定伴侶，可預期未來結婚對數恐愈來愈少，專家認為，與其提高生育津貼，不如提升年輕人結婚意願。

據內政部統計，二○一九年結婚對數為十三萬三七四一對，後續連兩年下滑，到了二○二一年僅剩十一萬四三九六對來到近年最低點，去年緩升至十二萬二六八○對，今年一到八月登記結婚對數則是六萬八三九五對。而今年一到八月新生兒總數為七萬二七七八人，其中從自三月起，單月新生兒數就低於九千人，八月出生數僅八千四百多人。

台大社會學系前教授薛承泰說，政府不斷祭出生育津貼，但年輕人根本不想結婚，更遑論生小孩，台灣的生育率長期綁定婚姻，有神隊友才願意生小孩，幾乎是「最基礎的條件」。

薛承泰表示，目前正值廿五到卅四歲適婚年齡的世代，正是被過去卅年強調「去責任化」教育的世代，他們的父母傾向協助子女解決生活問題，使得卅五歲以下世代，更習慣依賴家庭支持，對肩負照顧的長期責任，不僅卻步也不敢承接。

衛福部公布二○二四年「十五至六十四歲婦女生活狀況調查報告」，未婚婦女與前一個調查年度相比，增加一點九個百分點，離婚或分居增四點一個百分點，有配偶或同居伴侶婦女減少五點二個百分點。

調查沒有配偶的婦女，僅有百分之卅二點四有意願結婚，其餘百分之六十七點六皆表示毫無結婚意願，其中百分之廿四點三表達不想結婚、再婚，但想有固定伴侶，百分之四十三點三表示，沒有結婚、再婚意願，也不想有固定伴侶。

勵馨基金會執行長王玥好說，女性經濟自主無需仰賴他人，加上婚姻對家庭關係的保障不如以往，「同居」成為主流，除非有意生育才考慮結婚，但房價、薪資等問題，讓年輕人多無盼望。

薛承泰說，政府歷年來提出生育津貼、勞保補助等經濟誘因鼓勵生育，但近十年結婚與生育率依舊下滑，雖然經濟誘因是必要條件，但並非充分條件，若沒有社會價值觀的支持，與婚姻、家庭價值的重建，僅靠金錢難改變趨勢。