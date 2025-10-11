女性工作又顧家 想到生養就卻步

衛福部「十五至六十四歲婦女生活狀況調查報告」指出，台灣女性在家庭經濟中的地位逐漸提升，由女性作為主要經濟提供者的比率，已從二○一九年的百分廿四點二升至廿九點一，與配偶或同居伴侶的百分卅點一幾乎持平，顯示不少家庭已由女性撐起「經濟半邊天」。

然而，女性的薪資待遇仍明顯落後於男性。報告顯示，近一年有收入的婦女占百分之七十八點六，平均月薪為三萬七五一一元，以卅五至四十四歲的族群收入最高，約四萬○八○二元。多數有收入的女性會提供家用，平均投入家庭開銷比率高達百分之五十一。

行政院主計總處統計，二○二四年女性平均時薪為三二七元，僅為男性三八九元的百分之八十四點二，性別薪資差距百分之十五點八。

在不想生育的女性中，有六成表示「經濟負擔太重」是主要原因。立委范雲說，女性一方面要在職場拚搏，另一方面又被社會期待承擔照顧家人、公婆與伴侶等責任，「雙重壓力」成少子化的隱形推手。

台灣勞工陣線協會秘書長楊書瑋表示，女性勞參率雖持續上升，但女性仍難以擺脫家庭照顧者的角色，因從數據來看，卅歲以上的女性，多是進入婚姻的年紀，明顯勞參率下降。

東吳大學社工系教授洪惠芬說，近年育有三歲以下子女的女性勞參率稍微增加，顯示家庭的經濟、性別分工已出現鬆動，但女性薪資玻璃天花板仍在，使夫妻選擇誰要請育嬰假時，優先犧牲女性。

范雲說，台灣女性在家庭經濟與照護貢獻度，一直以來都遠高於男性，如何給予女性公平的升遷機會與待遇，是當前最急迫要改善的問題，改善家庭分工刻板印象，強化性平教育，才是改善少子化根本之道。