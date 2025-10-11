全台首發！嘉義縣義竹鄉普發5千元

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣義竹鄉普發民生紓困金5000元，昨今2日在各村活動中心發放。鄉長黃政傑（右一）昨天到六桂村發紓困金。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉普發民生紓困金5000元，昨今2日在各村活動中心發放。鄉長黃政傑（右一）昨天到六桂村發紓困金。記者黃于凡／攝影

丹娜絲颱風造成中南部嚴重災情，嘉義縣義竹鄉規畫普發民生紓困金5000元，經代表會全體同意，且公所財政充裕，昨天及今天在各村活動中心發放，鄉長黃政傑昨天到六桂村發紓困金，村民一早就排起長隊，領到現金開心與鄉長合照，是全台第一個普發現金的鄉鎮。

鄉長黃政傑說，丹娜絲颱風重創義竹鄉，災後第10天剛忙完台電搶修，公所團隊就開始研究紓困金自治條例，經評估財政鄉庫充裕，近2年結餘1.6億元可挪出支應，9月11日經代表會審查通過，今年7月6日至31日設籍義竹鄉未遷出者，昨今2日可至定點領取民生紓困金。

領取紓困金的居民說，丹娜絲颱風嚴重摧毀家園，屋頂裂開漏水，門窗也都被吹壞，災後重建要花很多錢，政府補助難申請，受損面積鑑定嚴格，很多東西都要拆除換新。公所發放紓困金，多少可以補貼損失，感謝公所及代表會苦民所苦，用最快速度發放。

議員黃金茂說，代表蕭惠薰在臉書發文，分享太保市規畫發放振興金3000元的新聞，建議可普發現金，後估算義竹鄉公所每年有結餘8000萬元，代表會主席黃金獅在代表會提案獲支持，審議通過由公所提案發放。

