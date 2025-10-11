民團：鐘點移工收費仍過高 盼更合理

勞動部將擴大多元陪伴試辦計畫服務量能，台灣失能者家庭暨看護雇主協會、中華民國家庭照顧者關懷總會都抱持正面看待，不過雇主協會理事長張姮燕提到，收費金額仍然過高，希望價格能更合理，民眾才負擔得起；家總秘書長陳景寧則認為，除價格，也應看重品質。

張姮燕說，民眾的臨時、短期或緊急照顧需求一直都存在，鐘點移工可以滿足這樣的需求，也可以解決民眾被迫聘僱非法移工的問題，但現行收費金額仍然過高，政府應該提供更合理的收費價格。

張姮燕也提到，當初計畫預設是聘僱移工，現在卻是雇本國人居多，代表制度設計很有問題，非營利民間團體要招募、訓練、派案接送外籍看護上工，還不如直接聘本勞，勞動部卻還補助這些試辦單位？恐怕會是試辦單位受益比較多，而非民眾。

陳景寧表示，申請長照銜接資源要七天，對於有緊急照顧需求的家庭來說，多元陪伴確實是一項補充性選擇，尤其是剛出院階段，確實有照顧需要。就使用者角度來說，家總在乎的是民眾是否負擔得起，以及服務是否有品質保障，原本民眾只能選擇坊間的一些照顧媒合平台，但平台只提供媒合，沒辦法確保照顧品質，多元陪伴試辦計畫多了督導機制，相對有保障。

至於收費標準，陳景寧認為，就目前市場價格看，若把品質、訓練成本也算進來，收費還在合理範圍。