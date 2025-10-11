鐘點移工服務 將擴及15縣市

為回應外籍看護聘僱空窗期、病患術後等臨短急照顧需求，勞動部推出有「鐘點移工」之稱的多元陪伴照顧服務試辦，由民眾自費申請半日或全日型的照顧服務。四月七日上路至今，服務累計一五八二人次、逾一點四萬個小時，勞動部日前公告將再新增七家試辦單位，服務涵蓋擴及十五縣市。

鐘點移工試辦計畫是由社福公益團體擔任雇主，聘雇及培訓本外國籍照顧服務工作者，到府提供基本日常生活服務、陪同外出、陪同就醫、安全陪伴等服務。凡具有身心障礙證明、重大傷病資格、三個月內就醫或手術紀錄、長照二到八等級的民眾都可自費申請。

計費方式依照試辦單位的區域、交通等成本不一，略有不同，四小時收費約一千元到一二五○元之間，八小時一千二百元至二五○○元，全日廿四小則要價二千六百至三五○○元。

據勞動部統計，四月上路至九月十五日止，六家試辦單位共聘僱五十五名工作者，其中本國籍卅六人、外籍十九人，總累積已服務一五八二人次、服務時數一萬四六四四小時。其中，以社團法人南投縣新媳婦關懷協會服務人次四一○人次、時數五○○六小時居冠。

勞動部分析，周期性使用者裡面，有百分之卅四選擇四小時服務，主要協助陪同就醫，百分之廿申請八小時、百分之十七申請十二小時服務，主要是家人需上班或外出、癌症化療出院後須協助，另有百分之廿九選擇廿四小時服務，多為所聘外籍看護移工回國或請假，或長照時數不足但仍需要夜間照顧。

發展署也於上月底公布再新增七家試辦單位，服務擴及桃園市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣四個縣市，整體服務涵蓋達十五個縣市，最快兩個月後可正式提供服務。