家庭支持也重要…詹文男、徐文俊對談 帶領大家重新理解「失智症」

今年Netflix有部由1970/80年代華人影壇偶像巨星秦漢所主演，討論失智症題材的影集「忘了我記得」，非常火紅，引發社會許多的討論。而醫師林靜芸也出版了一本『謝謝你留下來陪我』，勇敢書寫出前台大醫院、榮民總醫院院長林芳郁的失智故事，更令人動容。

根據衛福部推估，台灣2024年65歲以上失智人口達35萬人，它影響的不只是個人的記憶，更衝擊整個家庭與社會。如何降低失智症對患者、家屬及社會的影響，相信大家都很關心。

為了讓大家對失智症有更多的瞭解，《大師543》特別邀請長庚醫院神經內科主治醫師、台灣失智症協會理事長徐文俊，與節目主持人、數位轉型學院院長詹文男進行深度對談。徐文俊以專業與人生經驗，帶領大家重新理解「失智症」，這個不只是醫學議題，更是牽動無數家庭與社會支持系統的共同挑戰。

徐文俊指出，失智症是腦部疾病所導致的認知功能障礙與情緒變化，並非單純的健忘。「若出現記憶喪失、理解力下降、情緒焦慮、語言混亂或東西亂放等情形，就要提高警覺。」他提醒，觀察長輩近半年至一年內是否有明顯改變，是早期發現的關鍵。

失智症最常見的型態是阿茲海默症，占比約六成；另有血管型、外傷型與營養缺乏型等可治療類型。「例如B12或葉酸缺乏導致的失智，只要補充營養就能改善。」徐醫師說。

徐文俊多年致力推動「瑞智社會福利基金會」與「失智共照中心」，強調照顧者的心理健康與家庭支持同樣重要。「我們門診其中重要的一個KPI，不是藥開得多好，而是家屬願意笑。」他說，失智症的衝擊不僅在病人，更在家庭關係與照顧壓力。

特別是「年輕型失智」患者愈來愈多，常面臨經濟中斷與照顧壓力的「雙重破口」。患者喪失工作能力，配偶又需兼顧工作與家庭，使整個家庭陷入困境。他呼籲政府在長照3.0政策中，應擴大對失智而未失能者及其家庭的支持。

「失智不是疾病的終點，而是理解的起點。」詹文男表示，面對高齡社會，需要推動「失智症元年」的全民教育行動，讓社會從恐懼轉向理解，從焦慮走向支持。

徐文俊補充，近年已有針對阿茲海默症的新型單株抗體藥物獲國際核准，可有效延緩病程惡化。搭配健康生活與心理支持，失智症並非無解。「早期發現、正確治療、家庭理解，三者缺一不可。」

立即收看完整專訪：《大師543｜失智症特輯》 詹文男 X 徐文俊：失智不是健忘，預防從理解開始：