快訊

北士科土地之爭！台新新光金總座喊話北市府 齊心留下輝達

獨／被笑歌紅人不紅…資深歌手揭「隱形富豪」身份 還當上理事長

家庭支持也重要…詹文男、徐文俊對談 帶領大家重新理解「失智症」

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
《大師543》邀請長庚醫院神經內科主治醫師、台灣失智症協會理事長徐文俊（右），與節目主持人、數位轉型學院院長詹文男進行深度對談。數位轉型學院／提供
《大師543》邀請長庚醫院神經內科主治醫師、台灣失智症協會理事長徐文俊（右），與節目主持人、數位轉型學院院長詹文男進行深度對談。數位轉型學院／提供

今年Netflix有部由1970/80年代華人影壇偶像巨星秦漢所主演，討論失智症題材的影集「忘了我記得」，非常火紅，引發社會許多的討論。而醫師林靜芸也出版了一本『謝謝你留下來陪我』，勇敢書寫出前台大醫院、榮民總醫院院長林芳郁的失智故事，更令人動容。

根據衛福部推估，台灣2024年65歲以上失智人口達35萬人，它影響的不只是個人的記憶，更衝擊整個家庭與社會。如何降低失智症對患者、家屬及社會的影響，相信大家都很關心。

為了讓大家對失智症有更多的瞭解，《大師543》特別邀請長庚醫院神經內科主治醫師、台灣失智症協會理事長徐文俊，與節目主持人、數位轉型學院院長詹文男進行深度對談。徐文俊以專業與人生經驗，帶領大家重新理解「失智症」，這個不只是醫學議題，更是牽動無數家庭與社會支持系統的共同挑戰。

徐文俊指出，失智症是腦部疾病所導致的認知功能障礙與情緒變化，並非單純的健忘。「若出現記憶喪失、理解力下降、情緒焦慮、語言混亂或東西亂放等情形，就要提高警覺。」他提醒，觀察長輩近半年至一年內是否有明顯改變，是早期發現的關鍵。

失智症最常見的型態是阿茲海默症，占比約六成；另有血管型、外傷型與營養缺乏型等可治療類型。「例如B12或葉酸缺乏導致的失智，只要補充營養就能改善。」徐醫師說。

徐文俊多年致力推動「瑞智社會福利基金會」與「失智共照中心」，強調照顧者的心理健康與家庭支持同樣重要。「我們門診其中重要的一個KPI，不是藥開得多好，而是家屬願意笑。」他說，失智症的衝擊不僅在病人，更在家庭關係與照顧壓力。

特別是「年輕型失智」患者愈來愈多，常面臨經濟中斷與照顧壓力的「雙重破口」。患者喪失工作能力，配偶又需兼顧工作與家庭，使整個家庭陷入困境。他呼籲政府在長照3.0政策中，應擴大對失智而未失能者及其家庭的支持。

「失智不是疾病的終點，而是理解的起點。」詹文男表示，面對高齡社會，需要推動「失智症元年」的全民教育行動，讓社會從恐懼轉向理解，從焦慮走向支持。

徐文俊補充，近年已有針對阿茲海默症的新型單株抗體藥物獲國際核准，可有效延緩病程惡化。搭配健康生活與心理支持，失智症並非無解。「早期發現、正確治療、家庭理解，三者缺一不可。」

立即收看完整專訪：《大師543｜失智症特輯》 詹文男 X 徐文俊：失智不是健忘，預防從理解開始：

《大師543》邀請長庚醫院神經內科主治醫師、台灣失智症協會理事長徐文俊（右），與節目主持人、數位轉型學院院長詹文男進行深度對談。數位轉型學院／提供
《大師543》邀請長庚醫院神經內科主治醫師、台灣失智症協會理事長徐文俊（右），與節目主持人、數位轉型學院院長詹文男進行深度對談。數位轉型學院／提供

失智症 醫師 阿茲海默症 台大醫院

延伸閱讀

專訪／一家3至親都罹失智 楊麗音曝驚人花費：保險早買好了

腎臟出問題連帶影響大腦 「尿液變化」可能是失智症早期信號

鋰含量下降恐影響大腦 營養師建議多吃「5類食物」延緩失智症

跨世代照顧者對談 林靜芸：面對失智，留下有力量的回憶

相關新聞

國慶連假第2天國道18處易塞路段出爐 估國5北向恐塞到深夜

明天是國慶連假第2天，交通部高速公路局今天表示，預判明天國道18路段容易壅塞，其中，國5北向宜蘭至坪林路段，預計下午1時...

國慶連假第2天高溫恐再飆破36度 嘉義以南防午後雷陣雨

明天是國慶連假第2天，氣象署表示，各地晴到多雲，雙北、台南、屏東留意局部攝氏36度以上高溫，嘉義以南地區、其他山區午後有...

觀光署修法重罰非法旅宿、旅行業 最高可罰200萬即日起上路

各縣市每年針對非法觀光業者開罰，但違法經營案件仍層出不窮。為加強管理、遏止亂象，交通部日前預告修正《發展觀光條例裁罰標準...

打造防疫護國神山！生物檢體轉移機制 國衛院建國家感染性疾病資源庫

賴清德總統今於國慶演說時提及，「國家感染性疾病致病原資源庫」明年將正式完工，而負責建立該資料庫的國家衛生研究院今指出，該...

醫院陸續報喜！ 33歲產婦自然產誕下國慶寶寶 蔣萬安曾摸孕肚合照

今天是國慶日，民眾關注各地國慶大典之餘，各家醫院也陸續「報喜」，雙北醫學中心醫師已完成多名國慶寶寶接生，新光醫院截至12...

菲律賓上午規模7.4強震 氣象署：解除海嘯威脅

台灣時間今天上午9時44分，菲律賓棉蘭老島發生規模7.4地震。中央氣象署表示，接獲美國太平洋海嘯警報中心通報，針對該起地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。