平路書寫南極之旅 看見「知其不可而為之」的界限

作家平路歷經南極之旅，完成「南極‧極南」一書。她說，在南極追尋「重疊的眼睛」，明白自己的矛盾，看見「知其不可而為之」的界限，人生某道帷幕揭開，一切變得了然明白。

平路接受中央社記者專訪表示，這趟旅行，她期待很久，卻又擔心關於那雙「重疊的眼睛」她是否能感受到，關於探險家們的輝煌旅程，人們都渴望體驗，看到探險家們所看到的，但這些人歷經失敗與死亡，即使明知不會成功，依然勇往直前，這又是為了什麼，這也是她想要在旅程中探尋的答案。

平路表示，她一直不敢寫遊記，擔心寫不出心裡真正的感受，認為沒有人能用語言去敘述那一瞬間的感動，那是文字跨越不過的界限，要讓讀者看了遊記，就以為自己也身歷其境，「這真的很難」。

但這次之所以願意嘗試、放手一搏，如同所有的小說家、探險家一樣，明知可能會失敗，卻依然勇敢嘗試，「那為什麼不試？在南極這樣充滿極限的地方，不管是內心世界還是外在感知，都呈現多重映照的狀態，死亡與失敗歷歷皆是，一切非世俗功業所能評斷，我想試著用文字來表達我所感知的一切。」

平路說，人們閱讀是為了追尋「重疊的眼睛」，期盼能看到寫作者所貼近的世界。同樣地，在南極這樣的地方，曾經出現那麼多探險家，在他們的札記裡看不到放棄的理由，卻感受得到深刻的懷疑，也許這樣的「明知不可為而為之」的勇往直前，才能成就永恆。

平路表示，這和人生很像，有時知道註定會失敗，卻依然努力朝向內心的目標前進，其中的矛盾難以解釋，但明白人都知道，如果因為危險而裹足不前，因為一些瑣碎的事而不去碰觸，就沒有機會碰觸到裸露的靈魂，以及生命中最本質的部分。

平路回憶在南極的日子裡，時間感及方向感都和平常不同，讓人感到徬徨、恐慌，然而在那樣的處境之下，有幾個瞬間竟能將生命中破碎的一切串連在一起，這讓她感到不可思議。

就像在旅程中看到的景物，人們張大了嘴巴讚嘆，發現那不是在文明世界看待事物的方法可以評判，愈發覺得自身的渺小，但這個渺小與廣大連結，卻又如此美妙。

平路談到天真，她說，自己一直很著迷於孩子眼睛裡所看到的世界，沒有那麼多分別、分類與阻隔，企鵝眼中所映現的天真，如同狗、父親晚年眼中所映現的；然而，另一方面，當人們讚嘆企鵝可愛的同時，卻也發現大自然沒那麼多慈悲，一個生命就在眼前消失，那樣的殘酷不是文明世界所能打破，不禁慶幸自己不必生活在這樣殘酷的境地。

平路表示，在文明的世界裡，人們朝著以為的目的地前進，然而只有當忘了目的地，才能真正開始享受這趟旅程。

平路說，這趟旅行的意義在於那個瞬間的追尋，她同時希望能迫近困難的邊界，也希望能讓自己全然忘記目的地，進而享受旅行。