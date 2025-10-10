國慶連假第2天國道18處易塞路段出爐 估國5北向恐塞到深夜

明天是國慶連假第2天，交通部高速公路局今天表示，預判明天國道18路段容易壅塞，其中，國5北向宜蘭至坪林路段，預計下午1時出現車流，可能要到深夜約11時才紓解。

今天是國慶日，也是連續假期首日。高公局發布新聞稿表示，車多路段在下午4時陸續紓解，截至傍晚5時，國道交通量為78.0百萬車公里，預估今天交通量為114百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.2倍。

高公局表示，下午發生3起追撞事故，分別發生在國3北向16.7公里、國1南向93.6公里、國3南向44.2公里處，一度導致車輛回堵，但目前都已排除。

明天全台各地天氣依然晴朗炎熱，將出現大量出遊及提前返回工作崗位的車潮。高公局表示，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達56百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局指出，預判明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪。

其他還有國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

其中，國5北向宜蘭至坪林路段，預計明天下午1時湧現車流，可能要塞到深夜約11時，才逐漸紓解。

高公局建議，西部國道南向用路人盡量在清晨6時前或中午12時後出發，國5南向用路人凌晨5時前或傍晚5時後出發；至於西部國道北向用路人，南部地區盡量在上午9時前出發，中部地區中午12時前出發，國5北向用路人在上午9時前出發。

明天國道相關疏導措施，包括凌晨5時至中午12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

另外，10月10日國慶焰火施放地點因鄰近國3南投交流道，高公局呼籲，前往觀賞焰火的用路人，事先至「2025國慶焰火在南投」官方網站（ https://2025fireworks.nantou.gov.tw/）查詢交通資訊，預為規劃交通方式及動線，並建議多利用公共運輸。

因國3南投交流道雙向出口中午12時至晚間12時實施封閉，高公局表示，自行開車的民眾，北部地區請由國3草屯及中興交流道、南部地區請由國3名間交流道下高速公路，再轉乘接駁車前往會場，另提醒民眾在焰火施放期間，切勿為了觀賞國慶焰火，而在國道刻意放慢車速或臨停路肩。