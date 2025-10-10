身體警報器「舌苔」變厚別慌 醫師曝4招：從生活調回免疫平衡

每天早上刷牙照鏡子，你會看舌頭嗎？基因醫學專科醫師張家銘提醒，舌苔不只是外觀問題，更是身體免疫與代謝狀態的「健康雷達」。近年多篇國際研究顯示，舌頭表面微生物的變化，竟與多種癌症的早期發展密切相關。

張家銘指出，舌面上棲息著上千種細菌，在身體健康時彼此維持穩定平衡；但一旦出現慢性發炎、免疫下降或飲食不均，菌相就會失衡。2021年《口腔生物學檔案》（Archives of Oral Biology）分析九篇臨床研究後發現，癌症與癌前病變患者的舌苔菌種與一般人明顯不同。

「像是厚壁菌、放線菌、梭桿菌會明顯增多，而原本有保護作用的擬桿菌則減少，這些細微變化其實早已反映身體正在發炎。」張家銘說，這些菌群失衡會改變舌苔外觀，使其變厚、變黃、甚至帶有黏膩感，部分患者還會出現異味或味覺變化。

他解釋，舌苔上的代謝物會參與體內多種訊號途徑，例如鞘氨醇磷酸與前列腺素D2等脂質傳導路線，若失衡，恐助長癌細胞的增生與轉移。「簡單說，當身體的警報響起時，舌頭常是最先『說話』的地方。」

至於如何觀察自己的舌苔變化？張家銘建議，每天早上起床刷牙前，先花幾秒對鏡檢視：健康的舌苔應呈淡粉紅、僅覆薄白層、無明顯異味。若發現舌苔顏色加深、厚重或伴隨口氣異常，就可能是腸胃或免疫系統失衡的警訊。

他也提供四項簡易調整法： 1.輕刷舌苔表面，避免壞菌堆積。 2.少糖少加工、多吃富含纖維與益菌食物，如地瓜、優格、味噌湯。 3.補充綠茶、藍莓、納豆等富含多酚食物。 4.保持規律作息、減壓好眠，讓菌群自然恢復平衡。

張家銘強調，觀察舌頭是最簡單也最誠實的健康檢視方式，「不需驗血、不用儀器，只要願意多看自己一眼，身體就會給出答案。」他也鼓勵民眾拍攝「舌頭日記」，記錄每日變化，透過小小習慣重新連結身體訊號。

「身體每天都在對我們說話，只是我們忘了怎麼聽。」張家銘說，從舌苔開始學會觀察，也許就能提早察覺疾病跡象，讓健康掌握在自己手中。