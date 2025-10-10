快訊

1年多未見余苑綺兒女 余天嘆「聯絡也沒人接」：很生氣也很失望

身體警報器「舌苔」變厚別慌 醫師曝4招：從生活調回免疫平衡

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師建議可每日輕刷舌面、調整作息，維持口腔菌相平衡。示意圖／ingimage
醫師建議可每日輕刷舌面、調整作息，維持口腔菌相平衡。示意圖／ingimage

每天早上刷牙照鏡子，你會看舌頭嗎？基因醫學專科醫師張家銘提醒，舌苔不只是外觀問題，更是身體免疫與代謝狀態的「健康雷達」。近年多篇國際研究顯示，舌頭表面微生物的變化，竟與多種癌症的早期發展密切相關。

張家銘指出，舌面上棲息著上千種細菌，在身體健康時彼此維持穩定平衡；但一旦出現慢性發炎、免疫下降或飲食不均，菌相就會失衡。2021年《口腔生物學檔案》（Archives of Oral Biology）分析九篇臨床研究後發現，癌症與癌前病變患者的舌苔菌種與一般人明顯不同。

「像是厚壁菌、放線菌、梭桿菌會明顯增多，而原本有保護作用的擬桿菌則減少，這些細微變化其實早已反映身體正在發炎。」張家銘說，這些菌群失衡會改變舌苔外觀，使其變厚、變黃、甚至帶有黏膩感，部分患者還會出現異味或味覺變化。

他解釋，舌苔上的代謝物會參與體內多種訊號途徑，例如鞘氨醇磷酸與前列腺素D2等脂質傳導路線，若失衡，恐助長癌細胞的增生與轉移。「簡單說，當身體的警報響起時，舌頭常是最先『說話』的地方。」

至於如何觀察自己的舌苔變化？張家銘建議，每天早上起床刷牙前，先花幾秒對鏡檢視：健康的舌苔應呈淡粉紅、僅覆薄白層、無明顯異味。若發現舌苔顏色加深、厚重或伴隨口氣異常，就可能是腸胃或免疫系統失衡的警訊。

他也提供四項簡易調整法：

1.輕刷舌苔表面，避免壞菌堆積。 

2.少糖少加工、多吃富含纖維與益菌食物，如地瓜、優格、味噌湯。 

3.補充綠茶、藍莓、納豆等富含多酚食物。

4.保持規律作息、減壓好眠，讓菌群自然恢復平衡。

張家銘強調，觀察舌頭是最簡單也最誠實的健康檢視方式，「不需驗血、不用儀器，只要願意多看自己一眼，身體就會給出答案。」他也鼓勵民眾拍攝「舌頭日記」，記錄每日變化，透過小小習慣重新連結身體訊號。

「身體每天都在對我們說話，只是我們忘了怎麼聽。」張家銘說，從舌苔開始學會觀察，也許就能提早察覺疾病跡象，讓健康掌握在自己手中。

口臭 基因 醫師

延伸閱讀

顧腸道免花大錢！醫認證1水果是益生元界隱藏冠軍 連皮帶籽吃效果最佳

不是補眠or喝咖啡！研究證實「1行為」能增強專注力 還能增肌

天天擦防曬還是長斑？醫師教你抗斑、抗皺這樣吃 3招黃金吃法一次看

便祕不只小毛病！恐是帕金森氏症的早期信號 一招預防

相關新聞

國慶連假第2天國道18處易塞路段出爐 估國5北向恐塞到深夜

明天是國慶連假第2天，交通部高速公路局今天表示，預判明天國道18路段容易壅塞，其中，國5北向宜蘭至坪林路段，預計下午1時...

國慶連假第2天高溫恐再飆破36度 嘉義以南防午後雷陣雨

明天是國慶連假第2天，氣象署表示，各地晴到多雲，雙北、台南、屏東留意局部攝氏36度以上高溫，嘉義以南地區、其他山區午後有...

觀光署修法重罰非法旅宿、旅行業 最高可罰200萬即日起上路

各縣市每年針對非法觀光業者開罰，但違法經營案件仍層出不窮。為加強管理、遏止亂象，交通部日前預告修正《發展觀光條例裁罰標準...

打造防疫護國神山！生物檢體轉移機制 國衛院建國家感染性疾病資源庫

賴清德總統今於國慶演說時提及，「國家感染性疾病致病原資源庫」明年將正式完工，而負責建立該資料庫的國家衛生研究院今指出，該...

醫院陸續報喜！ 33歲產婦自然產誕下國慶寶寶 蔣萬安曾摸孕肚合照

今天是國慶日，民眾關注各地國慶大典之餘，各家醫院也陸續「報喜」，雙北醫學中心醫師已完成多名國慶寶寶接生，新光醫院截至12...

菲律賓上午規模7.4強震 氣象署：解除海嘯威脅

台灣時間今天上午9時44分，菲律賓棉蘭老島發生規模7.4地震。中央氣象署表示，接獲美國太平洋海嘯警報中心通報，針對該起地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。