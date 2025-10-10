快訊

國慶連假第2天高溫恐再飆破36度 嘉義以南防午後雷陣雨

中央社／ 台北10日電
國慶連假第2天，氣象署表示，各地晴到多雲，雙北、台南、屏東留意局部攝氏36度以上高溫。聯合報系資料照
明天是國慶連假第2天，氣象署表示，各地晴到多雲，雙北、台南、屏東留意局部攝氏36度以上高溫，嘉義以南地區、其他山區午後有零星短暫雷陣雨。

今天各地天氣晴朗炎熱，根據中央氣象署網站，截至下午4時50分止，新北市、台南市都出現局部37度以上高溫，其中以新北市三峽區38.3度最熱，新北市五股區也出現38度高溫。

氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，各地都是晴到多雲，基隆北海岸、宜蘭、恆春半島有零星短暫陣雨，嘉義以南地區、其他山區午後有零星短暫雷陣雨。

李名翔表示，12日至13日環境轉為偏東風，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，北海岸與宜蘭也有零星短暫陣雨，至於西半部維持多雲到晴的天氣，午後中南部地區與其他山區會有局部短暫雷陣雨。

李名翔指出，14日至17日大致仍是偏東風的環境，各地以多雲到晴的天氣為主，僅東半部地區、恆春半島有零星短暫陣雨，而中南部地區、其他山區午後有短暫雷陣雨。

氣溫部分，李名翔表示，明天雙北、台南、屏東仍需留意可能出現局部36度以上高溫。他提到，未來一週高溫炎熱，東半部約30至32度，西半部32至35度左右。

有關颱風動態，李名翔指出，目前位於日本東方遠洋的輕度颱風哈隆，因距離較遠，對台灣、日本皆無影響，即將變性為溫帶氣旋。

至於另一個輕颱娜克莉，李名翔表示，目前位於日本琉球東方海面，未來路徑先以偏西北、再轉北並再轉東北，朝日本南方海面前進，對台灣天氣沒有直接影響，但明天基隆北海岸、宜蘭、馬祖需留意可能會有長浪。

李名翔表示，預計下週末在菲律賓東方海面可能有新的熱帶擾動發展，但因為是7至10日以上預報，變動較大，後續仍待觀察。

高溫 氣象署 國慶

