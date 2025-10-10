快訊

食藥署預告修正胃腸功能健康食品 取消動物試驗拯救200隻實驗小鼠

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署近期預告「健康食品之胃腸功能改善評估方法」修正草案，主要修正原因為考量動物保護福祉，刪除動物試驗，本次修正共可減少使用200隻實驗小鼠。圖為健康食品示意圖。聯合報系資料照
衛福部食藥署近期預告「健康食品之胃腸功能改善評估方法」修正草案，主要修正原因為考量動物保護福祉，刪除動物試驗，本次修正共可減少使用200隻實驗小鼠。圖為健康食品示意圖。聯合報系資料照

衛福部食藥署近期預告「健康食品之胃腸功能改善評估方法」修正草案，食藥署一系列健康食品評估方法修正中，第7項修正項目，修正主因是考量動物保護福祉，刪除動物試驗，這次修正可減少使用200隻實驗小鼠，加上過去調整6項健康食品評估方法，總計可避免使用450隻實驗小鼠。草案將預告60日，蒐集各界意見至12月1日止。

食藥署食品組長許朝凱表示，為使健康食品保健功效評估試驗更周全，並考量動物保護及福祉，食藥署10月1日預告「健康食品之胃腸功能改善評估方法」，刪除動物試驗，並新增人體試驗，訂定受試對象條件、受試人數、排除條件及增訂安全性監測項目等，同時修訂試驗數據統計分析方法，結果判定依據與保健功效敘述等細節。

許朝凱表示，健康食品評估去除動物試驗為國際趨勢，國內共有14項健康食品類別，目前已有抗疲勞、牙齒保健、輔助調節血壓、輔助調節血鐵、骨質保健、膝關節保健共6項健康食品評估已刪除動物試驗，改用人體試驗，共拯救250隻實驗小鼠，這次修正後，如各界沒有意見就會公告，成為第7項刪除動物試驗的健康食品評估項目。

根據草案內容，胃腸健康食品試驗分組模式，需採相近條件之受試者以盲性與隨機之平行設計模式或交叉 設計模式，隨機平均分配至試驗組或對照組，分別給予受試產品或外型與味道相近之安慰劑。採交叉設計模式者，兩階段交叉受試時間須至少間隔二周。試驗人數應以評估指標改善程度之統計檢定力可達80%為據，且每組完成試驗人數不得少於30人。

