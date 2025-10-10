打造防疫護國神山！生物檢體轉移機制 國衛院建國家感染性疾病資源庫

賴清德總統今於國慶演說時提及，「國家感染性疾病致病原資源庫」明年將正式完工，而負責建立該資料庫的國家衛生研究院今指出，該資料庫與疾管署合作，針對疾管署於各醫院蒐集各院的病毒、真菌、細菌或黴菌等，嘗試將其研發成診斷試劑、新藥或疫苗等，對於我國的公衛防治將是一大突破。

賴清德今天表示，明年「國家感染性疾病資源庫」將完工，台灣會持續跟各國在生技領域加強合作，並藉由政府編列百億元預算的「投資智慧醫療創新創業計畫」，鼓勵更多企業投入創新研發，擴大投資，推動生醫產業成為兆元產業，打造另一座護國神山。

國衛院長司徒惠康表示，國家感染性疾病致病原資源庫（NIDB, National Infectious Disease Bank）設置的想法，源自於2020年新冠疫情爆發初期，當時國內許多學研機構及生技業者，希望能研究病毒感染後病人的免疫反應、抗體情形，需抽血或相關檢體採樣，礙於當時的規定，新冠染疫者需入住負壓隔離病房，使採樣難度增加。

時任衛福部長陳時中提議，應設置全國性平台，以系統性方式蒐集患者血液、鼻腔及咽喉等檢體，後續運作幾個月後，認為該平台應具「長期思維」，因未來可能不只有新冠，還可能會有其他的新興傳染病，國家應要先建置各類病毒、細菌等資料庫，而開啟了「國家感染性疾病致病原資源庫」設置計畫。

司徒惠康表示，因疾管署依法可以收集各醫院的病毒、真菌、細菌或黴菌等，不過只用於診斷跟疾病治療還有公衛防治，因此，國家感染性疾病致病原資源庫已跟疾管署簽署合作備忘錄，建立「生物檢體轉移」（Biomaterial Transfer）機制，讓這些病菌可提供給學研機構及生技公司，申請作為診斷試劑、新藥或疫苗開發之用。

另外，目前國衛院已和國際兩大組織「國際菌種聯盟」及「亞洲菌種聯盟」建立合作，並成為成員，國際菌種聯盟總部在荷蘭，目前有近80個國家，超過100個機構參與；亞洲菌種聯盟總部在日本，有35個機構加入。

司徒惠康表示，我國的本土菌種病原如果能入庫，也能與享有其他國家的病原資料。若將又有大流行疾病，這影響不會只有單一國家，台灣可以掌握更多國外的狀況，幫助相當大。

司徒惠康表示，NIDB內將設有好幾處P3實驗室，包含細胞、動物等級等，因操作P3的規範相當嚴格，因此完工後會著手進行認證。