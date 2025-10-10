出發前查路況！國慶連假首日北部湧車潮 公路局曝11日易壅塞路段

今天是國慶連假第1天，公路局指出，壅塞、車多路段集中在北部，預估明天各觀光景點將陸續湧現旅遊車潮，建議民眾多搭乘公共運輸，或運用App掌握即時路況。

交通部公路局今天發布新聞稿指出，今天截至下午3時，壅塞或車多路段集中在北部地區，包括台2線龍門至福隆、淡水竹圍至紅樹林及大武崙至外木山路段；台15線龍米路至關渡橋及鳳山溪橋至竹港大橋路段；台62線七堵至安樂路段；台65線土城至國3及新莊至國1路段等。

明天為國慶連假第2天，公路局預估各觀光景點將陸續湧現旅遊車潮。其中易壅塞的省道路段，包含台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段；台9甲線新店至烏來路段；台3線大溪至慈湖及古坑至梅山路段；台21線日月潭路段等。

另外，主要幹道也可能有短暫穿越性車潮，例如台61線中彰大橋及鳳鼻至香山路段等，以及台88線五甲系統至鳳山路段。

銜接高速公路路段也要留意車潮，包括台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統交流道等。

公路局已協調客運業者籌措足夠運能，並視人潮機動增班。截至今天中午12時，西部國道客運共計行駛2244班次，疏運4萬1915人；東部國道客運共計行駛644班次，疏運1萬3059人。

依據目前預售情形，明天西部國道客運仍有67.38%空位，東部國道客運有83.82%空位，有需求的民眾可到各客運業者網站查詢。

公路局已規劃省道路段替代道路，建議用路人多加利用幸福公路App掌握即時路況，避開尖峰時段及路段，並遵循警廣與路側「資訊可變標誌（CMS）」的路況資訊，及早因應避免壅塞。