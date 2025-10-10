聞腸色變！台中抽查黑心雙氧水豬腸 抽驗68件結果出爐

屏東百威食品公司遭查獲以工業用雙氧水漂白豬腸，流入台北、桃園、高雄、屏東等4縣市，引發恐慌。台中市食安處說，經追溯追蹤系統追查問題產品流向，黑心豬未流入台中；稽查51家業者、抽驗68件豬腸產品都符合規定。

食安處說明，10月5日接獲問題豬腸產品訊息後，立即運用追溯追蹤系統追查問題產品流向，相關產品流向涵蓋台北市、桃園市、高雄市及屏東縣等縣市的業者，涉案產品多已回收或銷燬，未流入台中市食品業者或市場。

食安處指出，立即啟動「生鮮豬腸產品稽查專案」，與經發局合作，全面稽查台中市豬腸產品製造、加工、輸入、販售及市場攤商等業者，並抽驗豬腸產品。

食安處指出，截至昨天已完成51家業者稽查，均符合食品良好衛生規範（GHP）準則及來源文件保存等規定；另抽驗68件豬腸產品，檢驗結果均未檢出過氧化氫，後續仍持續稽查與抽驗，一旦檢出過氧化氫，將以違反食安法開罰3萬元至300萬元；如查獲使用工業級過氧化氫，將移送地檢偵辦及裁處6萬元至2億元。

食安處說明，為守護市民食品安全，每年抽驗市售食品原料或產品檢驗過氧化氫，去年至今年9月，完成520件檢驗，包括水產製品113件、豬腸3件、米濕製品14件、豆製品180件及麵粉製品210件，均符合規定。

食安處因應黑心豬腸事件，祭出三大食安作為，首先全面稽查製造加工廠、輸入業、大型量販店、生鮮超市、小吃店及餐廳等高風險業者；二即時監測市場食品安全，與經發局市場管理員配合，在零售市場採用過氧化氫檢驗試劑快篩，若呈陽性反應，將立即送回食安處複驗確認；三提供民眾免費領試劑自我檢測。