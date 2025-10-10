小型食品廠也要訂食安監測計畫 115年起3階段實施

食安事件多，目前僅資本額3000萬元以上的業者應訂定食安監測計畫。食藥署公告明年起分階段擴大，未來資本額小於1000萬元、從業人員5人以上也要實施，涵蓋糕餅、乳品業等。

衛生福利部食品藥物管理署8日公告，修正「應訂定食品安全監測計畫與應辦理檢驗之食品業者、最低檢驗週期及其他相關事項」，擴大應訂定食品安全監測計畫、辦理自主檢驗的食品業者範圍，並自即日生效。

食藥署食品組長許朝凱今天告訴中央社記者，食安監測計畫的內容包括製造流程危害分析、標準作業程序、內部稽核與管理、教育訓練等面向，目前僅資本額新台幣3000萬以上的業者適用。

但站在守護食安的立場上，許朝凱指出，希望更多業者能把品保制度納入製程中，所以從明年開始分3階段擴大食安監測計畫範圍，第1年先針對資本額2000萬元以上未達3000萬元，且從業人員5人以上的食品工廠。

許朝凱表示，民國116年新增資本額1000萬元以上未達2000萬元，且從業人員5人以上者；117年新增資本額未達1000萬元，且從業人員5人以上的食品工廠。

此外，在製造業及輸入業方面，新增「僅辦理商業登記、公司登記、稅籍登記業者或取得農產品初級加工場登記，且資本額3000萬元以上者」、「殼蛋、花生及其製品、同貨品分類號列的食品及食品添加物經邊境檢驗不合格次數達2次者」，同步自明年起納入食安監測計畫實施範圍。

許朝凱說，另一個修正重點在提升業者的自主檢驗比例，從明年開始，製造業者只要一年被抓包2次，殼蛋、花生及其製品輸入業者或邊境檢驗不合格2次，都必須實施自主檢驗。

根據食藥署試算，許朝凱表示，明年至117年期間，預計將新增新增3107家製造業者、151家輸入業者適用，涵蓋糕餅、乳品、雞蛋等。未來新制上路，只要是在規範範圍內的業者，是有可能避免掉食安問題的。