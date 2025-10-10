觀光署修法重罰非法旅宿、旅行業 最高可罰200萬即日起上路

各縣市每年針對非法觀光業者開罰，但違法經營案件仍層出不窮。為加強管理、遏止亂象，交通部日前預告修正《發展觀光條例裁罰標準》，大幅提高各類違法行為的罰鍰金額，非法旅館、旅行社或觀光遊樂業者最高罰鍰從50萬元提高至200萬元，並已於10月初完成法制作業，正式上路。

依修正內容，非法旅館業者過去罰鍰為10萬至50萬元，如今改依房間數計算，最高可罰至200萬元；非法民宿的罰鍰也從六6萬至30萬元提高為10萬至100萬元。若旅館業者未經核准擴大營業客房，將處5萬至25萬元罰鍰，若持續違規經營，主管機關得按次開罰。對於未領取觀光旅館營業執照或旅館登記證仍繼續經營者，最高罰鍰提高至200萬元，勒令歇業後若再開業，罰金將按次加倍。至於擅自使用「觀光旅館」名稱的業者，最高罰鍰從15萬元提高至30萬元。此外，民宿經營者必須將「客房配置圖」張貼於門廳明顯位置，違者可處1萬元罰鍰。

旅行業部分，此次修法改以違規次數計算罰鍰，初次違規可罰10萬元，第二次罰50萬元，第三次罰100萬元，第四次以上則罰200萬元，並一律勒令歇業。若外國旅行業在台代表人從事營業行為，也比照無照旅行業裁罰。無照旅行業刊登廣告的罰鍰也大幅提高，從原本的3萬至30萬元提升至10萬至150萬元，若屆期不移除廣告，得按次處罰，最高達150萬元。修法同時要求，旅行社刊登廣告時，必須明確標示行程名稱、出發地點、日期、天數、費用及保險相關資訊，保障消費者權益。

過去曾發生富國島旅客遭旅行社「丟包」事件，揭露部分業者並未依規定投保履約保險。為防止類似情形再度發生，此次修法新增罰則，旅行業若未依規定投保履約保證保險，除可立即停止其旅遊業務外，並可處3萬至50萬元罰鍰。

觀光遊樂業的罰則同樣加重，無照經營者的最高罰鍰由50萬元提高至200萬元，若違規刊登廣告，罰鍰則從3萬至30萬元調升為10萬至150萬元，若未依期限移除廣告，也得按次開罰，最高同樣為150萬元。