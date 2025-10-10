故宮特展重現千年前藝壇明星 蘇軾墨寶展出

以文物重現千年前藝壇明星陣容，故宮今天起推出「千年神遇－北宋西園雅集傳奇」特展，展出蘇軾墨寶「書前赤壁賦」、黃庭堅行楷代表作「自書松風閣詩」、李公麟「五馬圖」等。

國立故宮博物院透過新聞稿表示，相傳北宋年間，皇室駙馬王詵曾於汴京西園舉辦一場風雅聚會，當時的文藝天才如蘇軾、黃庭堅、李公麟、米芾等人皆為座上賓，會後由李公麟繪圖、米芾書文來紀念這場難得的「西園雅集」。

儘管歷代對此集會真假時有討論，但並未阻礙時人對西園雅集的嚮往之情，千年來這場傳說中的風雅韻事，不斷受到傳頌，成為歷代雅集仿效的原型，「千年神遇－北宋西園雅集傳奇」特展此次則以文物重現這場文藝盛事。

多幅國寶級作品一口氣展出，包括現存蘇軾「赤壁賦」文學名作中唯一的親筆墨寶「書前赤壁賦」、黃庭堅傳世行楷代表作「自書松風閣詩」、米芾神作「蜀素帖」等；另更向東京國立博物館商借李公麟「五馬圖」與舒城李氏「瀟湘臥遊圖」，以及向法國賽努奇亞洲藝術博物館借展李公麟「山莊圖」等3件傳世名跡。

值得一提的是，失蹤達80年的「五馬圖」，於2019年才現身於世人眼前，首度海外展出即是到台北參與故宮百年院慶系列展覽。

策展人、書畫文獻處處長何炎泉比喻，西園雅集是一場由北宋「第一偶像」蘇軾所導演的劇碼，率領黃庭堅、李公麟、米芾3名主角擔綱演出，加上其餘12名魅力演員，組成歷史上永遠無法逾越的文藝天團與卡司陣容，讓後世無數粉絲嚮往不已。

何炎泉提到，這股影響力也傳播至韓國與日本，成為東亞文明史上最璀燦的一頁。不管千年前的聚會真實與否，千年後他們的作品本尊聚首外雙溪，千萬不能錯過這千載難逢的文化饗宴。

「千年神遇－北宋西園雅集傳奇」今天起至2026年1月7日在故宮北院展出。