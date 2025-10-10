快訊

台中多家醫院喜迎雙十國慶寶寶 罕見血型產婦豐原醫院平安分娩

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
豐原醫院也有國慶寶寶誕生，成功守護Rh陰性陳姓產婦順利生產第二胎，母嬰平安迎國慶。圖／豐原醫院提供
豐原醫院也有國慶寶寶誕生，成功守護Rh陰性陳姓產婦順利生產第二胎，母嬰平安迎國慶。圖／豐原醫院提供

今年雙十國慶，中部地區多家醫院產房陸續誕生多名「國慶寶寶」，其中不乏特殊案例，童綜合醫院截至上午已迎接4名國慶寶寶，其中一位37歲樊姓產婦在清晨5點22分自然產下3222公克的男嬰，竟是8年兩度自然分娩生下國慶寶寶，豐原醫院則傳來一位Rh陰性血型的陳姓產婦順產的喜訊，在醫療團隊專業照護下平安誕下「國慶寶寶」。

豐原醫院婦產科主任張崑敏指出，除了常見的ABO血型系統外，還有Rh血型系統，其中「在台灣，Rh陰性人口比例不到千分之三，極為罕見。」面對Rh陰性血型的陳姓產婦，豐醫這次是從孕婦懷有Rh陽性胎兒起，考量Rh陰性母親所生的Rh陽性新生兒，出生後容易出現國慶寶寶新生兒黃疸與溶血性疾病。

專業處置確保母嬰安全下，畢竟胎兒紅血球進入母體，可能刺激母體產生抗Rh抗體，可能導致出現新生兒溶血、胎兒水腫、胎死腹中等嚴重併發症危險；因此生產時依照醫療指引，在產後72小時內為產婦注射免疫球蛋白（Anti-D），以預防未來懷孕的併發症。

童綜合醫院表示，清晨5點12分由21歲宋姓媽媽剖腹生下2818公克重的小公主，由醫師張永玲進行接生，是媽媽的第一胎，初為人父的爸爸鄭先生非常高興女兒的誕生，全家人都沉浸於喜悅的感動之中；緊接著5點22分由37歲樊姓媽媽自然產生下3222公克重的小壯丁。

醫師許俊正指出，相隔8年，連續兩胎都在國慶日自然生產，這種機率幾乎微乎其微，確實非常罕見；樊媽媽原本預產期是10月11日，沒想到兩個孩子都選擇在國慶日報到，她高興地說，「8年前的國慶日，我生下女兒；8年後的今天，又生下兒子。」同時也讓醫護人員驚嘆連連。童綜合醫院特別準備嬰兒包巾禮盒與紀念禮品，祝福所有國慶寶寶平安健康成長。

6點16分由31歲簡姓媽媽自然產下了2982公克的小女嬰後，11點36分再由32歲廖姓媽媽剖腹產下2384公克的男嬰，都是媽媽的第二胎，不僅家人歡喜迎接孩子的出生，也是童綜合醫院2025年迎接的第四位國慶寶寶；此外，光田綜合醫院今天也有7位產婦待產，其中在上午9點15分迎來一名3585公克的男嬰，另一位媽媽正式生產中。

童綜合醫院今天上午忙碌接生，樊姓媽媽8年內接連產下兩名國慶寶寶，姊弟倆相見歡。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院今天上午忙碌接生，樊姓媽媽8年內接連產下兩名國慶寶寶，姊弟倆相見歡。圖／童綜合醫院提供

國慶

台中多家醫院喜迎雙十國慶寶寶 罕見血型產婦豐原醫院平安分娩

今年雙十國慶，中部地區多家醫院產房陸續誕生多名「國慶寶寶」，其中不乏特殊案例，童綜合醫院截至上午已迎接4名國慶寶寶，其中...

