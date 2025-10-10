災難中不孤單心理健康在你身邊 善用心理支持五口訣

10月10日除了是國慶日，也是世界衛生組織訂定「世界心理健康日」，屏東縣衛生局舉辦心理健康系列活動以「擁抱心靈的力量－災難中不孤單，心理健康在你身邊」為主題，也提醒近日到花蓮光復洪災第一線的鏟子超人們，面對高壓與可能創傷經驗，善用「心理支持五口訣」幫自己充電。

屏東縣衛生局長張秀君說，近年地震、颱風、戰爭與公共衛生危機接連發生，災難帶來身體創傷影響人們心理狀態。傷痛、失眠、創傷後壓力症候群等屢見不鮮，若未能及時獲得支持，可能演變長期心理疾病。

衛生局提醒，近日到花蓮光復洪災，在第一線付出鏟子超人們，肩負守著家園任務，面對高壓與可能創傷經驗，要照顧好自己，可以用「心理支持五口訣」幫自己充電。

心理支持五口訣：「安、靜、能、繫、望」。安：建立安全，任務結束後給自己身心安全的環境；靜：維持平靜，運用腹式呼吸、運動或聽音樂，讓緊繃的身心逐漸放鬆穩定；能：建立效能，維持規律作息，從日常中找回掌控感，肯定自己的貢獻；繫：保持聯繫，不要孤單承受，與信任的親友聊聊，保持外界連結。望：維持希望，保持樂觀，相信一切會慢慢好轉，對未來充滿希望。

張秀君提醒，善待自己身心健康，每天給自己一段靜心時光，深呼吸，感受身體、傾聽心底聲音；也請善待身邊的人，一句關心、一個擁抱，可能成為他人最溫暖的力量。

張秀君表示，當心理困擾超過自己所能承受，請勇敢尋求家人或朋友、心理師、醫師或輔導資源的協助，縣內有內埔、潮州及車城三處社區心理衛生中心與33鄉鎮市衛生所，都有提供免費心理諮商或撥打1925依舊愛我專線，由心理衛生專業人員提供溫暖陪伴與協助。

衛生局在10月24日於屏東縣立體育館辦「屏東健康博覽會」結合健康與心靈的主題，邀請大家參與，資訊可到屏東縣衛生局網站（https://www.ptshb.gov.tw/default.aspx）查詢。