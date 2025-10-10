鏟子超人憂過敏先買藥 盼災害中發揮功能 藥師籲加速處方藥轉類指示藥

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，不少自發性志工還在當地協助清除汙泥。基層藥師協會理事長沈采穎說，近期有民眾想赴花蓮救災，擔心粉塵引發過敏，先到她藥局購買過敏指示用藥服用，不過，不少過敏用鼻噴劑，目前仍是處方藥，不可由藥師提供，國內社區藥局分布廣，數量超過超商，盼政府將用途明確、風險低的處方藥，轉類指示用藥，提升醫療韌性。

堰塞湖溢流災害一度導致道路中斷，醫療資源難以到達。沈采穎指出，當醫療體系難以到達之際，花蓮縣藥師公會協調藥局，進行調劑與送藥，新北市藥師公會、大樹醫藥等藥界團體也響應，募集並輸送指示藥、成藥至災區，面對災害或突發事件，社區藥局為緊急狀況下，最容易取得指示藥、成藥的醫事機構，且可由藥師提供專業用藥建議。

沈采穎說，以本次光復鄉災害為例，當地發生災害時，周邊鄉鎮藥局仍可提供藥物，緊急供應病人所需，尤其慢性病患如糖尿病、高血壓病人，若二、三天無藥可用，恐導致病情生變，而診所用藥品項，不如藥局廣泛，以家醫科診所為例，可能只有準備10多項常用藥品，但一家社區藥局備有的健保用藥，高達二、三千種，在緊急情況時，可供應病人所需。

為讓藥局發揮角色，避免民眾用藥中斷，提升醫療任性，基層藥師協會提出，應將更多用途明確、風險低，但仍歸類須由醫師開立的「處方藥」，適度轉類為可由藥師調劑提供病人使用的「指示藥」，並簡化轉類申請程序、加快審查時間，同時降低申請費用，鼓勵藥廠主動申請。沈采穎說，這可讓藥局在緊急情況中，分攤醫療量能，提升基層用藥可近性。

沈采穎表示，目前還有不少用途明確的急救用止痛藥物、鼻噴劑過敏藥物等，尚未由處方藥轉類為指示藥，她昨天遇到一位民眾，前往花蓮救災前，因擔心吸入粉塵，至診所購買過敏藥物，可見這類用藥需求並不少，她額外提供護目鏡、N95等級口罩，盼這位民眾前往災區協助復原同時，可保護好自身健康狀況。

另，依藥師法第20條規定，藥師可依「國民處方選輯」提供病人藥品，但該選輯自民國74年發行至今，長達40年不曾修訂、再版。沈采穎表示，不少已經轉類指示藥的藥品，仍未納入選集當中，為讓藥師可在災難、偏鄉或特殊情況下，於法有據提供藥事服務，呼籲政府定期修訂該選輯，才能讓藥師在緊急時刻發揮更大的藥事照護功能。