小傷口險奪命 糖尿病足惡化差點截肢 馬偕傷口照護中心助保命免截肢

50歲的汪先生在工作時不慎割傷左小腿，因疏於傷口照護，幾天後出現潰瘍，直至腳部紅腫擴大並開始發燒畏寒等症狀，就醫後發現是糖尿病足併發壞死性筋膜炎，由經馬偕紀念醫院急診醫學部與整形外科即時處置，歷經多次手術、下肢動脈介入、高壓氧治療與再生型敷料等治療，終於保住左腳免除截肢。

馬偕紀念醫院傷口照護中心主任、整形外科資深主治醫師尤傑銘表示，糖尿病患者皮膚表面即使是小傷口，若未能妥善治療，都可能有感染惡化、進而引發蜂窩性組織炎、截肢、敗血症。在日常生活中難免受傷，但即使只是皮膚表層的輕微破損，也不可大意。

尤傑銘說，建議第一時間以生理食鹽水清潔、塗抹抗生素藥膏後用紗布覆蓋，保持傷口乾淨，並持續觀察癒合情形。若紅、腫、熱、痛等症狀在2至3天內未見改善，或是傷口分泌物增多、顏色混濁、產生異味，甚至出現水泡、傷口擴大、周圍皮膚變色等情況，皆可能是感染徵兆；若伴隨發燒、畏寒、倦怠等全身症狀，則可能已出現嚴重感染或蜂窩性組織炎，務必及早就醫評估，以免延誤治療，導致傷口惡化或引發敗血症。

尤傑銘表示，馬偕醫院成立傷口照護中心，整合整形外科、內分泌暨新陳代謝科、感染科、心臟內科、血管外科、腎臟內科、復健科、骨科、急診醫學部、營養醫學中心與社會服務室等11個跨專業團隊，透過召開個案討論會，並建立標準化照護流程，依據病人狀況，進行評估、清創、換藥、治療、疤痕照護與復健衛教等整合式跨科醫療照護，有效促進傷口癒合，讓每一種傷口都能獲得最適當治療、最短期復原。

根據院內研究結果顯示，自2018年傷口照護中心成立後，患者一年內疾病相關死亡率自12.5%降至5.6%，下降約5成，高位截肢率自17%至6.8%，下降幅度約6成；患者出院後第3、6、12個月再住院率也明顯降低，表示整合式照護模式的確有效提升糖尿病足病人的預後，整體而言，對於改善多樣化傷口病人的治療成效頗具成果。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，急診外傷病人雖屬於較為重大的創傷個案，在專業的醫護處理下，仍需要對傷口後續的觀察與仔細的照護，在傷口照護中心成立後，團隊的努力與成果有目共睹。他也以資深急診醫師的身分提醒糖尿病、洗腎、心血管疾病患者，行動不便、年長者等高風險族群，平時就應注意皮膚狀況，特別是腳部是否有破皮、水泡或壓瘡等，提早預防、提早介入，能大幅降低感染、截肢等風險。