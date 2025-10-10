自己挑日子！苗栗大千醫院喜迎5國慶寶寶 其中有2對雙胞胎

今天是國慶日，苗栗市大千綜合醫院到今天中午迎來5個國慶寶寶，其中有2對是雙胞胎，目前院內還有3名孕婦待產中。

大千綜合醫院表示，今天出生的第一對雙胞胎都是男寶寶，母親是34歲的陳姓少婦，這是她第二次生產，由於懷孕期間有妊娠糖尿病，今天剛好滿37周可以足月生產，與醫師討論後，建議安排在今天接受剖腹產。她的第一胎也是男寶寶，笑著說加上今天的雙胞胎，以後家裡應該會很熱鬧。

第二對雙胞胎媽媽是31歲的羅姓少婦，她是第一次生產，也是2個雙胞胎男寶寶，她今天早上出現產兆，緊急到醫院接受剖腹產。原本預產期是在兩周後，沒想到2個寶寶自己挑日子出生，意外成為了國慶寶寶。

大千綜合醫院婦產科醫師詹德鑫表示，懷雙胞胎屬於高危險妊娠，因為會增加孕婦和胎兒的各種併發症風險，例如早產、子癲前症、妊娠糖尿病、胎兒發展遲緩等。由於雙胞胎比單胞胎的懷孕周數更短，早產機率也大幅提升，因此懷孕期間需要更密集且謹慎的產檢，生產時也要選擇具備高危險妊娠照護能力的醫院，才能確保產婦及寶寶的安全。

院方表示，大千綜合醫院是衛福部「周產期照護網絡計畫」中，位於苗栗的重點醫院，可協助提供高危險孕產婦醫療救治與照護，不少高危險妊娠孕婦轉介至大千，接受多科別且完整的醫療照顧並順利生產。另外，大千還設有新生兒加護病房，能針對早產或高危險新生兒提供醫療照護，全方位照顧母嬰健康。