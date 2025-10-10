醫院陸續報喜！ 33歲產婦自然產誕下國慶寶寶 蔣萬安曾摸孕肚合照

今天是國慶日，民眾關注各地國慶大典之餘，各家醫院也陸續「報喜」，雙北醫學中心醫師已完成多名國慶寶寶接生，新光醫院截至12時已有4名國慶寶寶誕生。其中33歲產婦翁小姐，為一名地方媒體記者，她表示，因預產期是10月11日，沒想到寶寶「自己挑日子」，在國慶日這天誕生，家人都很開心，而她回憶懷孕過程，曾讓台北市長蔣萬安摸著孕肚合照，為難得經驗。

新光醫院共有4名國慶寶寶誕生，分別是1名自然產男嬰、2名剖腹產女嬰及1名剖腹產男嬰，且另有2名孕婦待產中。台北長庚醫院已有1名自然產、1名剖腹產國慶寶寶誕生，均為女性；林口長庚則有2男、6女國慶寶寶，其中6名是自然產，2名是剖腹產。台北馬偕醫院，有自然產國慶寶寶1女、2男共3名，剖腹產1男、1女。

在新光醫院自然產生下國慶寶寶的翁小姐說，她備孕一年才終於懷孕，預產期為10月11日，從懷孕第38、39周休假待產，10月8日落紅後留院觀察，原以為10月9日孩子就會出生，沒想到一直到10月10日才開始有明顯生產前徵兆，在國慶日凌晨完成生產，為一名男寶寶，體重為健康的3千餘公克，這是她的第一胎，在家族群組報喜，家人都很開心。

翁小姐說，原先以為男嬰會是中秋寶寶，沒想到是國慶寶寶，生產時間結合節慶意義，她與家人都很開心；因她熱愛跑新聞，懷孕時，仍堅持挺著孕肚跑新聞，某次在台北市政府與本身是「3寶爸」的蔣萬安市長合照，還請他把手按在孕肚上，是除了生下備具意義的國慶寶寶外，值得紀念的懷孕歷程之一。

新光醫院高危險妊娠中心主任李維鈞表示，他今天接生3名國慶寶寶，由於連假期間醫院護理人力比照大夜班，值班人數較少，院方並不鼓勵產婦選擇假期剖腹產，因此民眾其實不能「挑日子」生國慶寶寶，除前述翁小姐為自然產，其餘2人是遇到胎位不正等原因，必須緊急剖腹產，「不過，可以接生都滿開心的。」

李維鈞提到，民眾普遍晚婚，生育年紀有升高趨勢，近期接生產婦年齡提升，且屬高風險妊娠者人數增加，高齡懷孕容易導致糖尿病、高血壓等併發症，以新光醫院為例，今年接生的產婦，有4成至5成為高危險產婦。另，有些民眾即使有生產規畫，也要花上較長時間備孕，原因包括工作時間無法配合，與另一半相處時間較少，以及工作壓力較大導致懷孕困難等。