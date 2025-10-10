快訊

國慶大典出包！韓國瑜錯唸「賴清德講稿」皺眉喊停…背後原因曝光

車禍後急領理賠金反而吃大虧？「最佳和解時間」曝光、2建議很重要！

批韓國瑜國慶致詞「荒腔走板、貽笑國際」！ 民進黨遺憾也抗議

國慶日國道1路段紫爆 高公局估下午9處易塞

中央社／ 台北10日電

今天是國慶連假首日，國道湧入出遊車潮，根據高公局即時路況顯示，截至中午12時52分，國3南向環東-南港車速僅3公里；高公局預判，下午9路段易壅塞，建議國5南向用路人傍晚5時後出發。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，今天截至上午11時，國道全線交通量為38.7百萬車公里，預估今天交通量為114百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.2倍。

上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹，國1北向東湖至五堵、高架堤頂至汐止端；國3南向三鶯至龍潭；國3北向木柵至南港系統；國5南向南港系統至石碇，其餘路段行車大致正常。

高公局表示，今天上午有3起追撞或自撞事故，雖一度導致車輛回堵，但目前都已排除。

根據高公局即時路況顯示，截至下午12時52分，國3南向環東-南港呈現車速20公里以下紫色，車速僅3公里，至於國1北向高架汐止端-汐止系統與堤頂-汐止端、國1南向湖口服務區-竹北、國3北向木柵-南深路等路段車速均不到40公里。

今天全台各地天氣晴朗炎熱，旅遊車流湧現，高公局預判，下午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、草屯-名間，北向名間-草屯；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，國5南向用路人傍晚5時後出發，節省寶貴時間，另呼籲用路人可透過高速公路1968網站及APP並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

10月10日國慶焰火施放地點因鄰近國3南投交流道，高公局呼籲，前往觀賞焰火用路人，事先至「2025國慶焰火在南投」官方網站（ https://2025fireworks.nantou.gov.tw/ ）查詢交通資訊，預為規劃交通方式及動線，並建議多利用公共運輸。

因國3南投交流道雙向出口在中午12時至晚間12時實施封閉，高公局表示，自行開車的民眾，北部地區請由國3草屯及中興交流道、南部地區請由國3名間交流道下高速公路，再轉乘接駁車前往會場，並提醒民眾在焰火施放期間，切勿為了觀賞國慶焰火，而在國道刻意放慢車速或臨停路肩。

高公局 國慶焰火 國道

延伸閱讀

國慶日好天氣湧出遊車潮 易壅塞路段曝 國道客運85折優惠

不斷更新／國慶連假首日出遊車潮 避開國道11地雷路段

國慶連假明起展開！國道11路段恐壅塞 國5凌晨車潮湧現

韓國瑜南投茶博人氣旺 邀全民看國慶焰火喊「中華民國生日快樂」

相關新聞

迎國慶寶寶「今年好冷」！ 名醫示警：恐比去年還慘、不足11萬新生兒

今天是雙十國慶，台中茂盛醫院上午迎來3名國慶寶寶，中國附醫、林新醫院各4名，台中醫院掛零，很多人驚嘆「今年國慶寶寶怎麼這...

菲律賓棉蘭老島規模7.4強震 我氣象署發布海嘯消息

台灣時間今天上午9時44分，菲律賓棉蘭老島發生規模7.4地震。中央氣象署接獲太平洋海嘯警報中心通報，該中心研判可能在太平...

行李箱塞滿「白色粉末」出境引騷動 日籍男激動喊1句 緝毒犬還清白

日本蘋果糖「東京林檎制飴所」創辦人池田喬俊日前搭機返回日本，出境時被發現行李箱裝滿袋裝「白色粉末」，引起騷動。他在「X」...

國慶連假第一天車潮多 清水服務區再度湧現返鄉出遊高人氣

國慶連假第一天，中部地區天氣晴朗，國道3號從清晨開始車多，清水服務區表示，8點起就再度湧現大量返鄉與出遊車潮，因應雙十連...

影／國慶連假首日 台1線水底寮實施南下調撥車道疏導車流

國慶連假首日，屏東縣警察局交通隊交控中心車流數據顯示，上午7到8時南下出遊車潮已達2456輛次，加上中央氣象署天氣預報，...

專案進口巴西蛋曾爆危機 食藥署出手：殼蛋輸入業者需訂食安自主監測

去年因應國內缺蛋，政府自國外專案進口蛋品，卻爆出巴西蛋誤標效期等食安疑慮，衛福部食藥署近期公告修正新制，要求包含「殼蛋」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。