國慶日國道1路段紫爆 高公局估下午9處易塞

今天是國慶連假首日，國道湧入出遊車潮，根據高公局即時路況顯示，截至中午12時52分，國3南向環東-南港車速僅3公里；高公局預判，下午9路段易壅塞，建議國5南向用路人傍晚5時後出發。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，今天截至上午11時，國道全線交通量為38.7百萬車公里，預估今天交通量為114百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.2倍。

上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹，國1北向東湖至五堵、高架堤頂至汐止端；國3南向三鶯至龍潭；國3北向木柵至南港系統；國5南向南港系統至石碇，其餘路段行車大致正常。

高公局表示，今天上午有3起追撞或自撞事故，雖一度導致車輛回堵，但目前都已排除。

根據高公局即時路況顯示，截至下午12時52分，國3南向環東-南港呈現車速20公里以下紫色，車速僅3公里，至於國1北向高架汐止端-汐止系統與堤頂-汐止端、國1南向湖口服務區-竹北、國3北向木柵-南深路等路段車速均不到40公里。

今天全台各地天氣晴朗炎熱，旅遊車流湧現，高公局預判，下午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、草屯-名間，北向名間-草屯；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，國5南向用路人傍晚5時後出發，節省寶貴時間，另呼籲用路人可透過高速公路1968網站及APP並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

10月10日國慶焰火施放地點因鄰近國3南投交流道，高公局呼籲，前往觀賞焰火用路人，事先至「2025國慶焰火在南投」官方網站（ https://2025fireworks.nantou.gov.tw/ ）查詢交通資訊，預為規劃交通方式及動線，並建議多利用公共運輸。

因國3南投交流道雙向出口在中午12時至晚間12時實施封閉，高公局表示，自行開車的民眾，北部地區請由國3草屯及中興交流道、南部地區請由國3名間交流道下高速公路，再轉乘接駁車前往會場，並提醒民眾在焰火施放期間，切勿為了觀賞國慶焰火，而在國道刻意放慢車速或臨停路肩。