1顆才25元！網力推這1種「平民水果之王」：高纖還能護心血管

聯合新聞網／ 綜合報導
芭樂在台灣人眼中或許只是日常水果，不過它其實是腸道好菌最喜歡的食物之一，堪稱「益生元界的隱藏冠軍」。圖／聯合報系資料照片

台灣不僅美食多，水果種類也相當豐富，而哪一種水果算是便宜、營養價值又高的「水果之王」？有網友透露同事之前買了4大顆的芭樂才100元，讓他好奇除了芭樂之外，還有更便宜的水果嗎？

原PO在PTT以「芭樂是平民水果之王嗎？」為題發文，表示以前芭樂不僅便宜，吃起來香甜又脆，還很多汁，但前陣子價格卻漲到讓他買不起，直到日前看到同事花了100元買了4大顆，才感受到芭樂的價格有便宜一點點。

只不過原PO心中還是有疑問，認為這幾年的水果價格貴到連平民都吃不起，忍不住質疑台灣到底憑什麼擁有「水果王國」的美名，「水果好吃嗎？還是種類多，還是自稱？除了芭樂外，還有更便宜的水果嗎？」

貼文一出，不少人也認同芭樂是最營養的水果，「確實，（芭樂）高纖維、高維他命C、低糖分」、「維生素C之王，美膚、美白」、「講真的，芭樂是少數很健康的台灣水果，營養高、糖分低」、「芭樂算是少數爆改糖分還沒很高的了，大部分台灣水果爆改都變超甜」、「我都吃芭樂當早餐」。

其他網友也分享便宜又好吃的水果，「不是火龍果嗎？」、「火龍果才是，而且一定要紅的」、「火龍果冬天沒有，但便宜時一堆100元3~5顆，我覺得可以啊」、「是西瓜吧」、「現在最便宜的是香蕉，也是好水果啊」、「全聯賣的奇異果最近也蠻便宜的」、「香蕉，皮剝掉冷凍起來當冰棒吃」。

據《元氣網》報導，芭樂富含膳食纖維、維生素與抗氧化物，是相當具有營養價值的水果，有助於控制血糖和體重、維持心血管健康、提升免疫力，還能幫助消化，甚至具有抗癌潛力。

水果 維他命 體重 心血管疾病 抗癌

