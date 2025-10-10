快訊

國慶大典出包！韓國瑜錯唸「賴清德講稿」皺眉喊停…背後原因曝光

車禍後急領理賠金反而吃大虧？「最佳和解時間」曝光、2建議很重要！

批韓國瑜國慶致詞「荒腔走板、貽笑國際」！ 民進黨遺憾也抗議

聽新聞
0:00 / 0:00

迎國慶寶寶「今年好冷」！ 名醫示警：恐比去年還慘、不足11萬新生兒

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中茂盛醫院今天上午迎來3名國慶寶寶。圖／茂盛醫院提供
台中茂盛醫院今天上午迎來3名國慶寶寶。圖／茂盛醫院提供

今天是雙十國慶，台中茂盛醫院上午迎來3名國慶寶寶，中國附醫、林新醫院各4名，台中醫院掛零，很多人驚嘆「今年國慶寶寶怎麼這麼少？」茂盛醫院院長李茂盛分析，生養小孩經濟壓力大，少子化加遽，去年新生兒數還有13萬多，預測今年恐低於11萬人，降幅較去年更大。

今年國慶寶寶是由0時6分出生的2900公克的女寶寶搶頭香，林姓產婦說，女兒是頭胎，寶寶與國家同一天生日，以後就可以看煙火慶生，有想生2胎，買房與育兒費用很沉重，盼政府多補助。

第2名是上午8時42分自然分娩的男寶寶，30歲的李姓產婦說，家族成員只有兒子在特殊節日，非常開心；第3名男寶在10時10分報到，湯姓產婦是前年至茂盛醫院接受試管療程的1年後就順利生下大寶，又回院準備拚二寶，沒想到自然受孕。

李茂盛說，2019年國內出生數略高於死亡數，僅差1千多人，2020年起出現死亡交叉，至今連5年都是死亡人數大於出生人數；根據內政部昨天的最新統計，1至9月份出生人口為8萬1381人，較去年同期減少1萬6352人，即每個月平均生不到9千人，全年可能連11萬人都不到。

李茂盛分析，少子化的原因，主因是房價和物價高、生養小孩的經濟壓力大，導致國人不婚不生，就算生，也是高齡晚生，而且以「只生1個」最多。

李茂盛呼籲，台灣少子化已成非常嚴峻的國安問題，政府仍需繼續平抑房價，讓年輕人能成家安居；建議政府在義務教育中加強家庭觀念，以提高國人婚育意願；社會及各產業也要營造友善育兒環境，才能共同扭轉少子化危機。

茂盛醫院提醒國人，可多利用今年11月上路的不孕症試管嬰兒補助3.0方案，最高15萬元；很多夫妻近年來因政府的試管嬰兒補助案生了2胎，還有人表示願意再拚第3胎，補助3.0方案對他們來說會是臨門一腳的助益。

台中茂盛醫院今天上午迎來3名國慶寶寶。圖／茂盛醫院提供
台中茂盛醫院今天上午迎來3名國慶寶寶。圖／茂盛醫院提供

國慶 少子化

延伸閱讀

骨鬆防治／李茂盛：骨鬆為社會性疾病，應納入健康台灣政策中

中壢醫美名醫偽造病歷 詐健保點數得46萬餘元遭訴

防業者代掛醫院靠查「IP位址」 專家：破除名醫迷思一定掛得到號

將嚴查代掛名醫風氣 石崇良：破壞制度也不公平

相關新聞

迎國慶寶寶「今年好冷」！ 名醫示警：恐比去年還慘、不足11萬新生兒

今天是雙十國慶，台中茂盛醫院上午迎來3名國慶寶寶，中國附醫、林新醫院各4名，台中醫院掛零，很多人驚嘆「今年國慶寶寶怎麼這...

菲律賓棉蘭老島規模7.4強震 我氣象署發布海嘯消息

台灣時間今天上午9時44分，菲律賓棉蘭老島發生規模7.4地震。中央氣象署接獲太平洋海嘯警報中心通報，該中心研判可能在太平...

行李箱塞滿「白色粉末」出境引騷動 日籍男激動喊1句 緝毒犬還清白

日本蘋果糖「東京林檎制飴所」創辦人池田喬俊日前搭機返回日本，出境時被發現行李箱裝滿袋裝「白色粉末」，引起騷動。他在「X」...

國慶連假第一天車潮多 清水服務區再度湧現返鄉出遊高人氣

國慶連假第一天，中部地區天氣晴朗，國道3號從清晨開始車多，清水服務區表示，8點起就再度湧現大量返鄉與出遊車潮，因應雙十連...

影／國慶連假首日 台1線水底寮實施南下調撥車道疏導車流

國慶連假首日，屏東縣警察局交通隊交控中心車流數據顯示，上午7到8時南下出遊車潮已達2456輛次，加上中央氣象署天氣預報，...

專案進口巴西蛋曾爆危機 食藥署出手：殼蛋輸入業者需訂食安自主監測

去年因應國內缺蛋，政府自國外專案進口蛋品，卻爆出巴西蛋誤標效期等食安疑慮，衛福部食藥署近期公告修正新制，要求包含「殼蛋」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。