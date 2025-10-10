迎國慶寶寶「今年好冷」！ 名醫示警：恐比去年還慘、不足11萬新生兒

今天是雙十國慶，台中茂盛醫院上午迎來3名國慶寶寶，中國附醫、林新醫院各4名，台中醫院掛零，很多人驚嘆「今年國慶寶寶怎麼這麼少？」茂盛醫院院長李茂盛分析，生養小孩經濟壓力大，少子化加遽，去年新生兒數還有13萬多，預測今年恐低於11萬人，降幅較去年更大。

今年國慶寶寶是由0時6分出生的2900公克的女寶寶搶頭香，林姓產婦說，女兒是頭胎，寶寶與國家同一天生日，以後就可以看煙火慶生，有想生2胎，買房與育兒費用很沉重，盼政府多補助。

第2名是上午8時42分自然分娩的男寶寶，30歲的李姓產婦說，家族成員只有兒子在特殊節日，非常開心；第3名男寶在10時10分報到，湯姓產婦是前年至茂盛醫院接受試管療程的1年後就順利生下大寶，又回院準備拚二寶，沒想到自然受孕。

李茂盛說，2019年國內出生數略高於死亡數，僅差1千多人，2020年起出現死亡交叉，至今連5年都是死亡人數大於出生人數；根據內政部昨天的最新統計，1至9月份出生人口為8萬1381人，較去年同期減少1萬6352人，即每個月平均生不到9千人，全年可能連11萬人都不到。

李茂盛分析，少子化的原因，主因是房價和物價高、生養小孩的經濟壓力大，導致國人不婚不生，就算生，也是高齡晚生，而且以「只生1個」最多。

李茂盛呼籲，台灣少子化已成非常嚴峻的國安問題，政府仍需繼續平抑房價，讓年輕人能成家安居；建議政府在義務教育中加強家庭觀念，以提高國人婚育意願；社會及各產業也要營造友善育兒環境，才能共同扭轉少子化危機。