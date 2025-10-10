行李箱塞滿「白色粉末」出境引騷動 日籍男激動喊1句 緝毒犬還清白

日本蘋果糖「東京林檎制飴所」創辦人池田喬俊日前搭機返回日本，出境時被發現行李箱裝滿袋裝「白色粉末」，引起騷動。他在「X」（推特）記錄這場驚魂，他表示，當時一直被問「這白色粉末是什麼？」他拚命解釋是台灣的砂糖，「我超愛台灣的糖！因為在日本買不到啊！」緝毒犬聞過沒問題後才放行。

池田喬俊經營的POMME d’AMOUR（東京林檎制飴所）為日本蘋果糖專賣店，這次來台快閃檔期從9月到12月。他日前結束第一波快閃活動回日本，在出境時遭攔截，原來是因為行李箱只有台糖的砂糖，多達20公斤。

池田喬俊表示，在出境手續的時候，被一直問「這白色粉末是什麼？」他解釋是台灣的糖，但對方追問「欸？為什麼？」他只好使出所有會的詞語，說「我超愛台灣的糖！因為在日本買不到啊」。後來順利通過了緝毒犬的檢查，「被緝毒犬聞了一下」，才得以搭機。

至於為什麼要帶大量台糖的砂糖，池田喬俊表示，用台灣的砂糖做出的蘋果糖有獨特的甜味，所以他想帶回日本，也讓日本的客人能嘗到這種風味。在台灣流通的砂糖（蔗糖）顏色略帶一點茶色，日本流通的砂糖雖然有蔗糖系和甜菜糖系兩種，但不論哪一種都是純白色，「我想，那應該是純度的差異吧」。

池田喬俊表示，這只是他個人的體感與經驗，他覺得台灣的砂糖比較有「厚度」與「層次感」。即使糖衣做得很薄，也能明顯帶出香氣。或許在料理中只加一點點糖時，也會是很實用的存在。並不是說日本的糖不夠甜，而是「氛圍」不同。

他說，就算科學上證明台日的糖在性質與成分上完全相同，他還是會想用從台灣帶回來的砂糖，在日本為粉絲們製作和台灣一樣的蘋果糖。總之他順利從台灣帶回了20公斤的砂糖，要為期待已久的大家，做出滿滿的、好吃的東京風台灣蘋果糖。

網友表示，「狗狗：這批糖很純很甜」、「看起來這粉好純」、「你真的是我看過最特別的」、「真的會笑死」、「這是一份八分滿糖的行李箱」、「真心推薦你用二號砂糖啊！二號砂糖的顆粒會比細砂糖還要粗，可能不好處理，但是味道很香」。