影／國慶連假首日 台1線水底寮實施南下調撥車道疏導車流
國慶連假首日，屏東縣警察局交通隊交控中心車流數據顯示，上午7到8時南下出遊車潮已達2456輛次，加上中央氣象署天氣預報，體感溫度達34度，枋寮警分局上午8時30分起實施南下調撥車道措施調撥台1線水底寮436.5到445.5公里北上內側車道供南下車輛使用。
南下車流量大，上午9到10時突破3000輛次，3207輛次，現階段行車秩序良好，警方在大太陽底下頂著烈日交通疏導指揮。
枋寮警分局也成立「交通快速疏導部隊」及規畫「交通稽查」警力，在台1線各重要路段執勤，用於快速排除交通事故、取締汽車違規行駛機慢車道車輛。
警方呼籲，汽車駕駛朋友，行經車多路段時請多點耐心，切勿違規行駛機慢車道，警方會持續取締違規車輛，以維護行車安全。
