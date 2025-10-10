快訊

香蕉慶祝雙十國慶！妻子秀「國旗比基尼」掀網暴動

諾貝爾和平獎今頒發！獲獎賭盤賠率大跌「川普成黑馬」

「鏟子超人」國慶日不休息！7千人上午湧入光復

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國慶連假首日 台1線水底寮實施南下調撥車道疏導車流

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國慶連假首日，台1線水底寮南下車流量增加，警方在台1線水底寮436.5到445.5公里實施北上內側車道供南下車輛使用。圖／警方提供
國慶連假首日，台1線水底寮南下車流量增加，警方在台1線水底寮436.5到445.5公里實施北上內側車道供南下車輛使用。圖／警方提供

國慶連假首日，屏東縣警察局交通隊交控中心車流數據顯示，上午7到8時南下出遊車潮已達2456輛次，加上中央氣象署天氣預報，體感溫度達34度，枋寮警分局上午8時30分起實施南下調撥車道措施調撥台1線水底寮436.5到445.5公里北上內側車道供南下車輛使用。

南下車流量大，上午9到10時突破3000輛次，3207輛次，現階段行車秩序良好，警方在大太陽底下頂著烈日交通疏導指揮。

枋寮警分局也成立「交通快速疏導部隊」及規畫「交通稽查」警力，在台1線各重要路段執勤，用於快速排除交通事故、取締汽車違規行駛機慢車道車輛。

警方呼籲，汽車駕駛朋友，行經車多路段時請多點耐心，切勿違規行駛機慢車道，警方會持續取締違規車輛，以維護行車安全。

國慶連假首日，台1線水底寮南下車流量增加，警方在台1線水底寮436.5到445.5公里實施北上內側車道供南下車輛使用，警方頂著烈日疏導交通，。圖／警方提供
國慶連假首日，台1線水底寮南下車流量增加，警方在台1線水底寮436.5到445.5公里實施北上內側車道供南下車輛使用，警方頂著烈日疏導交通，。圖／警方提供
國慶連假首日，台1線水底寮南下車流量增加，警方在台1線水底寮436.5到445.5公里實施北上內側車道供南下車輛使用。圖／警方提供
國慶連假首日，台1線水底寮南下車流量增加，警方在台1線水底寮436.5到445.5公里實施北上內側車道供南下車輛使用。圖／警方提供

車道 屏東縣 交通事故

延伸閱讀

國慶談鏟子超人 黃偉哲：展現台南人熱情友善一面

1張圖看國慶連假天氣 明天午後雷陣雨範圍擴大 收假日水氣再減

關稅影響...國慶連假整周排休 彰化仍有千人減班休息

為何沒與藍委坐一起慶國慶 葉元之：要問傅崐萁

相關新聞

菲律賓棉蘭老島規模7.4強震 我氣象署發布海嘯消息

台灣時間今天上午9時44分，菲律賓棉蘭老島發生規模7.4地震。中央氣象署接獲太平洋海嘯警報中心通報，該中心研判可能在太平...

國慶連假第一天車潮多 清水服務區再度湧現返鄉出遊高人氣

國慶連假第一天，中部地區天氣晴朗，國道3號從清晨開始車多，清水服務區表示，8點起就再度湧現大量返鄉與出遊車潮，因應雙十連...

影／國慶連假首日 台1線水底寮實施南下調撥車道疏導車流

國慶連假首日，屏東縣警察局交通隊交控中心車流數據顯示，上午7到8時南下出遊車潮已達2456輛次，加上中央氣象署天氣預報，...

專案進口巴西蛋曾爆危機 食藥署出手：殼蛋輸入業者需訂食安自主監測

去年因應國內缺蛋，政府自國外專案進口蛋品，卻爆出巴西蛋誤標效期等食安疑慮，衛福部食藥署近期公告修正新制，要求包含「殼蛋」...

1張圖看國慶連假天氣 明天午後雷陣雨範圍擴大 收假日水氣再減

今天國慶日，東北季風減弱，中央氣象署表示，國慶連假天氣仍熱，多補充水分，今天基北宜零星偶雨，苗栗以南山區及南部地區午後注...

不斷更新／國慶連假首日出遊車潮 避開國道11地雷路段

（9:25更新）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。