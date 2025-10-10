國慶連假第一天車潮多 清水服務區再度湧現返鄉出遊高人氣

國慶連假第一天，中部地區天氣晴朗，國道3號從清晨開始車多，清水服務區表示，8點起就再度湧現大量返鄉與出遊車潮，因應雙十連假及今年雙十節煙火位於南投，預估3天連續假期將湧入約6萬人潮，備貨量約平常的假日多出2倍，預估3天連假營業額約1500萬。

清水服務區是國道三號的著名打卡景點，服務區內設有7-ELEVEN、星巴克與即食即飲、伴手禮櫃位等逾50個專櫃，更可居高遠眺高美溼地及台中港海景，做為中部地區高營業額的中繼休息站，連續假期每每迎來滿滿人潮，停車場經常一位難求，讓用路人逛買休息打卡。