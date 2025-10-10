專案進口巴西蛋曾爆危機 食藥署出手：殼蛋輸入業者需訂食安自主監測

去年因應國內缺蛋，政府自國外專案進口蛋品，卻爆出巴西蛋誤標效期等食安疑慮，衛福部食藥署近期公告修正新制，要求包含「殼蛋」的輸入業者，需訂定食品安全監測計畫，並同步擴大要求食品藥者落實自主檢驗，如發現食安異常，應主動通報中央。另，過去只有資本額3000萬以上業者需訂定自主監測計畫，新規擴大至資本額即使未達1000萬，只要從業人員有5人以上工廠就要實施。

食藥署今年2月就預告修正「應訂定食品安全監測計畫與應辦理檢驗之食品業者、最低檢驗週期及其他相關事項」，本月正式公告，自8日起生效。被擴大納入業者，需自主訂定食品安全監測計畫，同時辦理自主檢驗，以每一季或每一批貨品檢測一次為原則，新增共3107家食品製造業者，及151家食品輸入業者。

食藥署食品組長許朝凱表示，新制針對2000萬至3000萬元資本額，且從業人員5人以上食品工廠，自明年1月1日開始要求訂定自主監測計畫，考量規模較小業者，需要時間輔導，資本額1000萬元至2000萬元業者，後年116年1月1日實施新規，資本額未達1000萬元，但從業人員5人以上食品工廠，則是民國117年1月1日開始實施。

新制也擴大需擬定食品安全計畫的食品「輸入業」類別，新增殼蛋、花生及其製品、產品及添加物邊境檢驗不合格次數2次以上者，自115年1月開始要求訂定自主監測計畫。許朝凱說，依過去風險抽測結果，花生製品在後市場監測中，經常發現黃麴毒素汙染，而殼蛋就是一般所稱蛋品，因應去年進口雞蛋事件，引發民眾關注，所以也將其納入。

許朝凱說，業者自主擬訂的食品安全監測計畫，應包含項目包括製程中可能危害、標準作業程序、供應商管理及稽核方式、從業人員教育訓練等，同時應選定風險項目，自主進行檢測，至少每一季或每一批都要自主檢驗，如檢出有疑慮產品，業者依「食安法」第7條規定，有主動通報義務，盼藉這些措施，減少國內食安事件發生。