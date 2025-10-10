快訊

1張圖看國慶連假天氣 明天午後雷陣雨範圍擴大 收假日水氣再減

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
國慶連假天氣。圖／中央氣象署提供
國慶連假天氣。圖／中央氣象署提供

今天國慶日，東北季風減弱，中央氣象署表示，國慶連假天氣仍熱，多補充水分，今天基北宜零星偶雨，苗栗以南山區及南部地區午後注意雷陣雨，午後山區溪河活動留意天氣變化。

今天金門、澎湖、中部以北沿海空曠地區、留意強風。明天基隆北海岸、馬祖長浪，活動注意安全。哈隆颱風、娜克莉颱風對台灣無直接影響，赴日活動留意動態及相關航班資訊。

今天東北季風減弱，基隆北海岸、東半部、大台北地區、恆春半島及馬祖有局部零星雨，西半部、澎金多雲到晴，午後苗栗以南山區、南部地區偶陣雨。府前活動多雲到晴，白天氣溫27至33度。

明天基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部雨，西半部地區及馬祖、金門、澎湖多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周日轉東風至東南風，水氣減少，東半部地區、恆春半島、馬祖零星偶雨。其他地區及澎湖、金門多雲到晴，午後中南部地區及其他山區局部雷陣雨。

